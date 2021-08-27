قرعة متوازنة لدور المجموعات لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي

المصدر: د ب أ

أجريت اليوم الجمعة قرعة دور المجموعات لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

وأسفرت القرعة عن وقوع فرق لاسك لينز ومكابي تل أبيب وألاشكرت وهلسنكي في المجموعة الأولى.

وضمت المجموعة الثانية فرق جنت وبارتيزان بلجراد وفلورا تالين وأنورثوسيس فاماجوستا.

فيما ضمت المجموعة الثالثة فرق روما وزوريا لوهانسك وسيسكا صوفيا وبودو/جليمت.

وضمت المجموعة الرابعة فرق ألكمار وكلوج ويابلونك وراندرز.

وضمت المجموعة الخامسة فرق سلافيا براج وفينورد ويونيون برلين ومكابي حيفا.

وضمت المجموعة السادسة فرق كوبنهاجن وباوك وسلوفان براتيسلافا ولينكولن ريد أمبس.

وضمت المجموعة السابعة فرق توتنهام ورين وفيتيسه أرنهايم ومورا.

وضمت المجموعة الثامنة فرق بازل وقره باج وكايرات وأومونيا.

وتقام مباراة الجولة الاولى يوم 16سبتمبر المقبل، فيما تقام مباريات الجولة الثانية يوم 30 من ذات الشهر، فيما تقام مباريات الجولة الثالثة يوم 21 أكتوبر المقبل، فيما تقام مباريات الجولة الرابعة يوم 4 نوفمبر المقبل، وتقام مباريات الجولة الخامسة يوم 25 من ذات الشهر، على أن يختتم دور المجموعات يوم 9 ديسمبر المقبل.

وتقام المباراة النهائية يوم 25 مايو المقبل في مدينة تيرانا، عاصمة ألبانيا.



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