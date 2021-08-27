توجيه تهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي للاعب السيتي الفرنسي بنجامان مندي

المصدر: رويترز

وجهت شرطة تشيشير أربع تهم بالاغتصاب وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي إلى مدافع مانشستر سيتي بنجامين مندي أمس الخميس، وقرر النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إيقاف اللاعب الفرنسي.

وأضافت الشرطة أن مندي (27 عاما) احتجز على ذمة التحقيق ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة تشيستر الابتدائية اليوم الجمعة.

وقالت شرطة تشيشير في بيان "التهم تتعلق بثلاثة فوق سن 16 عاما قدموا شكاوى ضده في وقائع يزعم أنها حدثت بين أكتوبر 2020 وأغسطس 2021".

وقال سيتي في بيان إنه لن يدلي بأي تعليق آخر لأن الأمر يخضع لإجراءات قانونية.

وانضم مندي، الذي لعب عشر مباريات دولية مع فرنسا وفاز بكأس العالم 2018، إلى سيتي قادما من موناكو في 2017 مقابل 52 مليون جنيه إسترليني (71.32 مليون دولار).

وفاز مندي بالدوري الإنجليزي ثلاث مرات مع سيتي رغم أن الإصابات قللت من مشاركاته، وخضع الظهير الأيسر لجراحة في الركبة في موسم 2018-2019.

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