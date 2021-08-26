غوارديولا يرحل عن مانشستر سيتي في هذا التاريخ

المصدر: رويترز

قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إنه سيترك الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على الأرجح عندما ينتهي عقده في 2023، لأنه يرغب في الحصول على راحة قبل أن يبدأ مغامرة جديدة في كرة القدم الدولية.

ونقلت صحيفة ماركا الإسبانية اليومية عن غوارديولا قوله "ستكون الخطوة التالية هي منتخب وطني إذا كان هناك إمكانية لذلك.

"بعد سبع سنوات في هذا النادي، أعتقد أنني سأحصل على استراحة. سأحتاج إلى راحة بعد أن أمضيت سنوات عديدة في مكان ما وكذلك التوقف لتقييم ما فعلته ومحاولة التعلم من المدربين الآخرين".

وأضاف "إذا كانت هناك فرصة، خلال هذه الراحة، لتدريب منتخب وطني، فأعتقد أنني سأحب ذلك. أود أن أقود فريقا في بطولة أوروبا أو كأس كوبا أمريكا أو كأس العالم. أود تجربة ذلك".

وفاز لاعب الوسط السابق بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي مع سيتي ومثلها مع بايرن ميونيخ وبرشلونة كمدرب. لكن لقب دوري أبطال أوروبا استعصى عليه في سيتي بعد أن رفع الكأس مرتين مع برشلونة.

كما فاز غوارديولا بستة ألقاب في الدوري وكأس أوروبا 1992 مع برشلونة كلاعب، وسجل خمسة أهداف في 47 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا.

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