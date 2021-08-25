تأهل بنفيكا ومالمو ويانغ بويز لدور المجموعات الأوروبي

المصدر: د ب أ

تأهل بنفيكا البرتغالي إلى دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بعد تعادله السلبي بعشرة لاعبين مع مضيفه إيندهوفن الهولندي أمس الثلاثاء في إياب دور تحديد المتأهلين للمجموعات.

كما تأهل يانغ بويز السويسري ومالمو السويدي إلى دور المجموعات الأوروبي.

وفاز يانج بويز على مضيفه فرينكفاروزي المجري 3 /2 وخسر مالمو أمام مضيفه لودوجوريتس رازجراد البلغاري بنتيجة 1/2.

وفاز بنفيكا في مباراة الذهاب على إيندهوفن 2/ 1 كما فاز مالمو ذهابا على لودوجوريتس 2 /صفر وتغلب يانج بويز على فرينكفاروزي 3 /2.

وعلى ملعب فيليبس لعب بنفيكا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 33 لطرد لوكاس فيريسيمو، لكنه صمد حتى النهاية ليفرض التعادل على إيندهوفن ويتفوق في مجموع لقاءي الذهاب والإياب.

وعلى ملعب جروباما أرينا، تقدم سيدريك زيسيجر بهدف ليانج بويز في الدقيقة الرابعة ثم تعادل هنري وينجو لفرينكفاروزي في الدقيقة 18 ثم أضاف زميله بالينت فيتشي الهدف الثاني في الدقيقة 27 لكن كريستيان فاسناشت أحرز هدف التعادل للفريق السويسري في الدقيقة 56 قبل أن يخطف فليكس مامبيمبي هدف الفوز في الوقت بدل الضائع.

ولعب فرينكفاروزي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 64 لطرد عيسى العيدوني.

وعلى ملعب لودوجوريتس أرينا، تقدم أنتون نيديالكوف بهدف لأصحاب الأرض في الدقيقة العاشرة لكن فيليكو بيرمانشيفيتش أدرك التعادل لمالمو في الدقيقة 42 قبل أن يسجل بييروس سوتيريو هدف الفوز للودوجوريتس من ضربة جزاء في الدقيقة 60.

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