ساشا يبقي مسيرة "مينيرو" خالية من الهزائم بهدف في فلومينيسي

المصدر: رويترز

أحرز إدواردو ساشا هدفا متأخرا ليحافظ على مسيرة أتليتيكو مينيرو الخالية من الهزيمة في عشر مباريات بالتعادل 1-1 مع فلومينيسي في الدوري البرازيلي لكرة القدم الليلة الماضية.

ومنح فريد التقدم لصاحب الأرض من ركلة جزاء بعد 24 دقيقة لكن ساشا أدرك التعادل قبل ست دقائق من النهاية.

ورفع فريد رصيده إلى 154 هدفا في دوري الأضواء ليتقاسم المركز الثاني في تاريخ هدافي البطولة مع روماريو ولا يتفوق عليهما سوى روبرتو ديناميتي لاعب فاسكو دا جاما السابق.

وحافظ أتليتيكو مينيرو على الصدارة برصيد 38 نقطة من 17 مباراة متقدما بست نقاط على بالميراس ثاني الترتيب.

ويحتل فلومينيسي المركز 16 من بين 20 فريقا ويتقدم بمركز واحد على منطقة الهبوط.

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