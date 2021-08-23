مورينيو يحقق 50 فوزا بالدوري الإيطالي في فترة قياسية

المصدر: رويترز

حقق المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو انتصاره رقم 50 في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في فترة قياسية على مستوى البطولة عندما قاد فريقه الجديد روما للفوز 3-1 على ضيفه فيورنتينا أمس الأحد.

وبعد أن قاد إنتر ميلان للفوز بثلاثية غير مسبوقة من الألقاب في 2010 عاد مورينيو إلى دوري إيطاليا وفوزه في مباراته الأولى على رأس الجهاز الفني لروما أمس يعني أنه حقق 50 فوزا في أقصر مدة من الزمن بين مدربي البطولة منذ بداية منح ثلاث نقاط مقابل الفوز في موسم 1994-1995.

وحقق مورينيو 50 فوزا خلال 77 مباراة في إيطاليا لكنه تفوق على الرقم عندما عاد للدوري الإسباني وحقق 50 فوزا في 62 مباراة كما أنه سبق وحقق 50 فوزا في الدوري الانجليزي الممتاز خلال 63 مباراة وهو بذلك صاحب الرقم القياسي لأسرع 50 فوزا في بطولات الدوري الثلاث هذه.

لكنه رغم ذلك قلل من شأن هذا الانجاز الجديد عندما كتب عبر إنستجرام ردا على تغريدة من شركة أوبتا البريطانية للتحليلات الرياضة عن رقمه القياسي الأخير "أرجوكم لا تكشفوا عن أرقامي القياسية السلبية. بل أريد الأرقام الإيجابية فقط".

وتولى مورينيو تدريب روما خلفا لسلفه باولو فونسيكا بعد نهاية الموسم الماضي وقاد الفريق للفوز في أول مباراة بفضل هدفين من لاعب الوسط الفرنسي جوردان فريتو أمس الأحد.

وقال مورينيو بعد المباراة "كانت مباراة بحق وكانت ممتعة رغم أننا لم نلعب بصورة جيدة جدا.. المهم بالنسبية لي في هذه المرحلة هو روح الفريق التي ظهرت من خلال التنظيم الدفاعي".

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