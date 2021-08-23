الريال ينجو بأعجوبة من الهزيمة أمام ليفانتي بـ "الليغا" في مباراة مجنونة

المصدر: رويترز

أحرز غاريث بيل هدفه الأول في حوالي عامين مع في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، لكن زميله البديل فينيسيوس جونيور خطف الأضواء بتسجيل هدفين قرب النهاية ليتعادل الفريق 3-3 في ضيافة ليفانتي في مباراة مثيرة أمس الأحد.

وبدأ ريال بقوة بعدما سجل بيل في الدقيقة الخامسة، وسط سيطرة من فريق المدرب كارلو أنشيلوتي على الشوط الأول، لكنه وجد نفسه متأخرا 2-1 في وقت مبكر من الشوط الثاني.

وسجل روجر مارتي مهاجم ليفانتي في شباك الحارس تيبو كورتوا ليتعادل في أول دقيقة بعد الاستراحة، قبل أن يسجل زميله خوسيه كامبانيا الهدف الثاني لأصحاب الأرض بتسديدة رائعة في الدقيقة 57.

وأخرج أنشيلوتي الثلاثي بيل وإيدن هازارد وإيسكو بعد الهدف بوقت قصير، وترك البديل فينيسيوس بصمة سريعة حيث أدرك التعادل في الدقيقة 73 بعدما انفرد بالمرمى بعد تسديدة رائعة من كاسيميرو.

واستعاد ليفانتي التقدم مجددا في الدقيقة 79 بواسط روجر بيير من ركلة حرة، لكن فينيسيوس أنقذ ريال مجددا وتعادل في الدقيقة 85 بتسديدة مذهلة من زاوية ضيقة واصطدمت بالقائم ودخلت المرمى.

وزادت الإثارة بعد طرد أيتور فرنانديز حارس ليفانتي بسبب منع الكرة بيده خارج منطقة الجزاء لإيقاف هجمة مرتدة سريعة، ليتولى المدافع روبن فيزو حراسة المرمى لكنه لم يتعرض لأي اختبار.

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