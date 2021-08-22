البطل العائد لوكاكو يقود تشيلسي للفوز على أرسنال

المصدر: رويترز

سجل روميلو لوكاكو هدفا في أول مباراة يلعبها في فترته الثانية مع تشيلسي وأضاف المدافع ريس جيمس الهدف الثاني ليقودا الفريق للفوز 2-صفر على مضيفه وغريمه اللندني أرسنال اليوم الأحد ليحقق تشيلسي الانتصار الثاني في مباراتين في مستهل مشواره بالموسم الجديد للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

واحتاج لوكاكو إلى 15 دقيقة فقط ليضع بصمته مع تشيلسي بعد انتقاله مقابل 97.5 مليون جنيه استرليني (132.8 مليون دولار) من إنتر ميلان بعد تمريرة عرضية أرضية من جيمس.

وسجل جيمس الهدف الثاني لتشيلسي بعد 20 دقيقة أخرى بعد عمل رائع من زميله ميسون ماونت.

وأظهر لوكاكو، الذي لم يسجل أي هدف في الدوري الممتاز مع تشيلسي في فترته الأولى، لماذا اضطر تشيلسي إلى كسر الرقم القياسي لصفقات الانتقال في النادي لإعادته إلى صفوفه بعد سبع سنوات من مغادرته لندن.

ومنح اللاعب البلجيكي تشيلسي القوة البدنية والشراسة المطلوبة في الهجوم التي افتقدها النادي منذ رحيل دييجو كوستا في 2017.

وحرمه بيرند لينو حارس أرسنال من تسجيل الهدف الشخصي الثاني بعد أن تصدى لرأسية قوية لتصطدم الكرة في العارضة قبل 15 دقيقة من النهاية وسط ذهول لوكاكو.

وافتقد أرسنال العديد من اللاعبين البارزين بسبب الإصابة والمرض ولم يشكل أي خطورة تذكر على فريق المدرب توماس توخيل الذي حافظ على نظافة شباكه مرة أخرى وبدأ المباراة بوجود أسماء لامعة مثل نجولو كانتي وتيمو فيرنر وحكيم زياش على مقعد البدلاء.



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