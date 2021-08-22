توتنهام يُسقط وولفرهامبتون بهدف ديلي

المصدر: رويترز

شارك هاري كين بديلا في أول ظهور له مع توتنهام هوتسبير هذا الموسم بينما سجل ديلي آلي هدفا من ركلة جزاء ليقود فريق المدرب نونو إسبريتو سانتو للفوز (1-0) مع عودته لناديه السابق وولفرهامبتون واندرارز في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

ونزل كين، الذي ربطته تكهنات باحتمال الانتقال إلى مانشستر سيتي حامل اللقب هذا الصيف، بديلا في الشوط الثاني وأهدر على الفور فرصة خطيرة.

وكان هدف آلي من ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة كافيا لحصول توتنهام على النقاط الثلاث. ونجح المدرب نونو في أول مهمة أمام منافس قاده للعودة للدوري الممتاز خلال فترة استمرت 4 سنوات بين 2017 و2021.

وتعني هذه النتيجة أن توتنهام فاز بأول مباراتين له هذا الموسم وبنتيجة (1-0) في كل مرة.

وقال آلي: "قاتلنا للحصول على النقاط الثلاث. قدمنا أداء قويا خارج ملعبنا ولعبنا على الهجمات المرتدة. كنا نعلم أن المنافس سيحصل على فرص ونجحنا في التعامل معها".

ويبقى وولفرهامبتون بدون أي نقطة بعد هزيمتين في أول مباراتين له بالدوري.

وتركزت كل الأضواء على كين بعد جلوسه على مقعد البدلاء قبل انطلاق المباراة. وغاب كين عن مباراة توتنهام الأولى هذا الموسم حين انتصر على سيتي مطلع الأسبوع الماضي ولم يسافر إلى البرتغال لخوض مباراة في دوري المؤتمر الأوروبي يوم الخميس.

وأبدى بيب جوارديولا مدرب سيتي رغبة ناديه في التعاقد مع كين، لكن الصفقة لم تتحقق، بينما ذكرت تقارير وسائل إعلام بريطانية أن كين يضغط من أجل الانتقال.

لكن آلي خطف الأضواء من كين بعد أن وضع فريقه في المقدمة.

وعانى لاعب الوسط لحجز مكانه في التشكيلة الأساسية بانتظام تحت قيادة المدرب السابق جوزيه مورينيو، لكن المدرب نونو يعتمد عليه بشدة وحصل على ركلة الجزاء ونفذها بنجاح.

ولاحت أمام وولفرهامبتون الكثير من الفرص للتعادل كان أخطرها لراؤول خيمنيز الذي شارك أساسيا لأول مرة الأسبوع الماضي بعد تعافيه من إصابة خطيرة بكسر في الجمجمة في نوفمبر تشرين الثاني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز