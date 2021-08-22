يونايتد يتعادل مع ساوثامبتون الرائع

المصدر: رويترز

سجل ميسون جرينوود مهاجم مانشستر يونايتد هدفا في الشوط الثاني ليتعادل فريقه 1-1 مع مضيفه ساوثامبتون الذي كان قد تقدم بهدف عكسي سجله فريد بالخطأ في مرماه في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وبدأ يونايتد الموسم بقوة بالفوز 5-1 على ضيفه ليدز يونايتد لكنه لم ينجح في تكرار نفس الأداء اليوم ووقف الحظ إلى جواره في الخروج بنقطة التعادل أمام فريق المدرب رالف هازنهوتل المنظم والأكثر نشاطا وحيوية.

تقدم ساوثامبتون بعد نصف ساعة بعد أن سدد تشي آدمز كرة لتصطدم بفريد وتبدل اتجاهها في شباك الحارس ديفيد دي خيا.

وكان هاري مجواير مدافع يونايتد سدد في العارضة في بداية المباراة بضربة رأس لكن ساوثامبتون هو من سيطر على الشوط الأول حيث ضغط بشدة على لاعبي يونايتد وتسبب في متاعب للمنافس من جهة اليمين.

وتعادل فريق المدرب أولي جونار سولشار في الدقيقة 55 بتسديدة منخفضة من جرينوود مرت من حارس ساوثامبتون أليكس مكارثي بعد تبادل رائع للكرة بين برونو فرنانديز وبول بوجبا.

وأنهى ساوثامبتون المباراة بقوة وأهدر آدم أرمسترونج فرصتين خطيرتين الأولى أنقذها دي خيا بينما أخفق في الفرصة الثانية في هز الشباك بعد ركلة ركنية.

وأشاد جرينوود بأداء ساوثامبتون لكنه انتقد فريقه لعدم البناء على هدف التعادل.

وقال لشبكة سكاي سبورتس "كانت مباراة صعبة. دافع ساوثامبتون باستبسال لكني أعتبر أن فريقي خسر نقطتين.

"كان يجب أن نضغط بقوة بعد أن سجلنا هدف التعادل لكن الوقت نفد ولم نحقق الانتصار في النهاية".

وقال فالنتينو ليفرامنتو ظهير أيمن ساوثامبتون إن فريقه لاحت له الكثير من الفرص للخروج بالنقاط الثلاث لكنه عبر عن سعادته بالحصول على نقطة.

وأضاف "نعرف أن الطريقة الوحيدة للمنافسة هي اللعب بقوة وشراسة والضغط على المنافس والاعتماد على الهجمات المرتدة.

"أشعر أن فريقي كان يستحق الفوز لكن التعادل نتيجة طيبة".



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