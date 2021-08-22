كومان: المنافسون يتحلون بشجاعة أكبر ضد برشلونة بعد رحيل ميسي

المصدر: رويترز

اعترف رونالد كومان مدرب برشلونة بعد التعادل 1-1 مع أتليتيك بيلباو في الدوري الإسباني أن الفرق المنافسة تجرأت على ناديه وباتت تلعب بشجاعة أكبر بعد رحيل الهداف التاريخي للنادي ليونيل ميسي.

وسجل ممفيس ديباي هدفا قرب النهاية بتسديدة قوية ليلغي تقدم بيلباو بهدف إنيجو مارتينيز بضربة رأس، ليحصل برشلونة على نقطة التعادل، لكن كومان أكد أن النادي لا يزال متأثرا برحيل القائد ميسي الذي انتقل قبل أسبوعين إلى باريس سان جيرمان بعد 21 عادا بالنادي.

وقال كومان للصحفيين "لا أود الحديث عن الأمر ذاته لكن نحن نتحدث عن أفضل لاعب في العالم، ودائما ما يشعر المنافسون بالخوف عندما يكون ميسي حاضرا".

وأضاف "الأمر ذاته يؤثر علينا، إذا مررت الكرة إلى ميسي فهو في المعتاد لا يفقدها. يمكننا أن نشعر بعدم وجوده. كنا نعرف ذلك لكن لا يمكننا أن نغير شيئا".

وبدأ برشلونة الموسم بقوة دون ميسي وفاز 4-2 على ريال سوسيداد الأسبوع الماضي لكنه تعرض لاختبار صعب ولم يكن الطرف الأفضل خلال التعادل مع بيلباو الذي فرض سيطرته لفترات طويلة.

وقال المدرب الهولندي "أعتقد أننا تعرضنا لصعوبات كبيرة في بداية المباراة. وضعنا المنافس تحت ضغط كبير وأدى بشكل رائع، لم يكن بوسعنا التحلي بالصبر خلال اللعب".

وأضاف "لكن أود الإشادة بأسلوبنا بعد التأخر في النتيجة. أعتقد أن التعادل نتيجة عادلة، لأنه إذا لعبت بالطريقة التي لعبنا بها فإنك ستتعرض دائما لمشكلات. ليس لدي أي شكوى من النتيجة".

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