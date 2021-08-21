فريق يحقق أول فوز له من 10 أعوام في الدوري الألماني

المصدر: د ب أ

حقق فريق بوخوم أول انتصار له في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم منذ عشرة أعوام وتغلب على ضيفه ماينز 2 /صفر اليوم السبت في المرحلة الثانية من البوندسليغا.

وتلقى بوروسيا دورتموند خسارته الأولى هذا الموسم وسقط على ملعب مضيفه فرايبورج 1 /2.

وفاز فولفسبورج على مضيفه هيرتا برلين 2 /1 لينفرد بصدارة البوندسليجا.

وفي باقي المباريات تعادل جرويتر فورت مع ارمينيا بيلفيلد 1 /1 وانتراخت فرانكفورت مع اوجسبورج سلبيا.

وعاد بوخوم إلى البوندسليجا للمرة الأولى منذ موسم 2010 /2011 وسجل انتصاره الأول على حساب ماينز.

وتقدم جيرريت هولتمان بهدف لبوخوم في الدقيقة 21 ثم أضاف سيباستيان بولتير الهدف الثاني في الدقيقة 56.

وحصد بوخوم أول ثلاث نقاط له ليتقدم للمركز السابع بفارق الأهداف أمام ماينز صاحب المركز التاسع.

وعلى ملعب شوارزوالد ستاديون، تقدم فرايبورج بهدفين حملا توقيع فينتشينزو جريفو ورونالد سالاي في الدقيقتين السادسة و56 ثم رد دورتموند بهدف عكسي سجله يانيك كيتيل لاعب فرايبورج بالخطأ في مرماه في الدقيقة 57.

وتقدم فرايبورج للمركز الثاني بجدول ترتيب البوندسليجا برصيد أربع نقاط وتوقف رصيد دورتموند عند ثلاث نقاط في المركز الخامس.

وعلى الملعب الأولمبي في برلين، تقدم هيرتا بهدف عن طريق دودي لوكيباكيو من ضربة جزاء في الدقيقة 60.

ورد ريدل باكو بهدف التعادل لفولفسبورج في الدقيقة 74 وتكفل لوكاس نميشا بهدف الفوز قبل دقيقتين من النهاية.

وحقق فولفسبورج فوزه الثاني على التوالي ليتصدر جدول الترتيب بست نقاط وظل هيرتا في قاع الترتيب بدون نقاط.

وعلى ملعب رونهوف سبورت بارك، تعادل فورت مع ارمينيا بيلفيلد بهدف لكل منهما.

وتقدم فابيان كلوس بهدف لبيلفيلد في الدقيقة 45 ثم تعادل برانيمير هيرجوتا لفورت من ضربة جزاء في الدقيقة 50.

وأكمل بيلفيلد المباراة بعشرة لاعبين لطرد أليساندرو شوبف في الدقيقة 68 إثر حصوله على الإنذار الثاني.

وحصد فورت أول نقطة له ليتقدم للمركز الثالث من القاع مقابل نقطتين لبيلفيلد في المركز العاشر.

وحصد فريقا اوجسبورج وانتراخت فرانكفورت أول نقطة لهما هذا الموسم عبر تعادلهما سلبيا.

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