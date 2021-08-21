الوادا تلغي اعتماد معمل أثينا لمكافحة المنشطات

المصدر: رويترز

أكدت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا) الليلة الماضية إنها ألغت اعتماد معمل أثينا لمكافحة المنشطات بسبب عدم الامتثال.

وأضافت الوادا إن المعمل، الذي أوقف مبدئيا في أكتوبر تشرين الأول 2019 بسبب نقص الدعم المؤسسي والمالي، قد يطعن على القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية خلال 21 يوما من تسلم القرار.

ويعني الإيقاف أن المعمل غير مؤهل لتحليل عينات تعاطي المنشطات لمؤسسات مكافحة المنشطات المتوافقة مع الميثاق العالمي لمكافحة المنشطات.

وتم إيقاف معمل أثينا لمدة ستة شهور في أكتوبر 2019 بسبب عدم التوافق مع المعايير الدولية للمعامل، بعد زيارة وفد من الوادا للمعمل.

وأوقفت الوادا المعمل لمدة 12 شهرا قبل تمديد الإيقاف لمدة ستة شهور اخرى، ثبت خلالها أن جائحة كوفيد-19 أثرت على قدرة المعمل على معالجة حالات عدم الامتثال واستعادة اعتماده مرة اخرى.

وخلال الإيقاف الممتد، أجرت الوادا تقييما عن بُعد للمعمل وقررت أنه لم يعالج حالات عدم الامتثال المحددة بشكل مناسب ولا يمكنه العمل على المستوى المتوقع من معمل معتمد من الوادا.

وبناء على ذلك، تم إنشاء لجنة تأديبية وفقا للمعايير الدولية للمعامل ووافقت اللجنة التنفيذية للوادا على توصية اللجنة التأديبية بإيقاف المعمل يوم الخميس الماضي.

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