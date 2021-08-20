نادال يعلن انتهاء مسيرته في موسم 2021 للإصابة

المصدر: رويترز

أعلن نجم التنس الإسباني رفائيل نادال اليوم الجمعة إنهاء مشاركته في البطولات خلال ما تبقى من موسم 2021 بسبب إصابة في القدم تزعجه طوال عام.

وبصورة غير متوقعة ودع نادال بطولة واشنطن في وقت سابق من الشهر الجاري في بداية استعداداته لأخر البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي قبل ان ينسحب مطلع هذا الأسبوع من بطولة تورونتو للأساتذة بسبب نفس المشكلة.

وكتب نادال المصنف الرابع عالميا عبر تويتر اليوم الجمعة "أود أن أبلغكم بأنني وبكل أسف اضطررت لإنهاء مسيرتي في موسم 2021".

وظهرت تأثيرات هذه الإصابة خلال بطولة فرنسا المفتوحة حيث خسر في قبل النهائي أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي توج باللقب لاحقا.

وأضاف النجم الإسباني "بصراحة عانيت أكثر مما ينبغي طوال عام بسبب القدم وأحتاج لبعض الوقت.. للعثور على حل لهذه المشكلة أو على الأقل أن يتحسن الوضع من أجل الاستمرار في الحصول على خيارات خلال الأعوام القليلة المقبلة".

وقال اللاعب أيضا "أنا في غاية الحماس والتصميم على القيام بكل المطلوب من أجل التعافي والوصول لأفضل مستوى ممكن من أجل الاستمرار في التنافس على الأشياء التي تحفزني للقيام بذلك.

"وأنا على قناعة بإمكانية تحقيق ذلك من خلال تعافي القدم وبعض الجهود اليومية. وسأعمل بكل جدية ممكنة من أجل تحقيق هذا الهدف".

ولن يشارك النجم السويسري المخضرم روجر فيدرر الحائز على 20 لقبا كبيرا تماما مثل نادال في بطولة أمريكا المفتوحة وسيغيب عن الملاعب لعدة أشهر بسبب خضوعه لجراحة في الركبة.

وستقام أمريكا المفتوحة ما بين 30 أغسطس آب الجاري و12 سبتمبر أيلول المقبل.

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