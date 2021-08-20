مدرب برايتون يحث لاعبيه على تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا

المصدر: رويترز

بعد أن فقد أحد أفراد أسرته بسبب العدوى طالب جراهام بوتر مدرب برايتون آند هوف ألبيون المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم لاعبي فريقه بتلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا المستجد سريع العدوى والانتشار.

وخلال الأسابيع والأيام الأخيرة زاد عدد حالات الإصابة بالفيروس في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ظهور 11 حالة جديدة في أخر جولة من الفحوص يوم الاثنين الماضي.

وقال بوتر قبل مباراة فريقه غدا السبت مع ضيفه واتفورد "لدي تجربة شخصية تتعلق بأحد أفراد الأسرة الذي لم يحصل على التطعيم وفقد حياته بسبب المرض بكل أسف".

وأضاف بوتر "كان عمره 48 عاما.. وكان لديه طفلان. وهذا مأسوي.

"أناشد الجميع تلقي التطعيم لأنني لا أتمنى حدوث هذا لأحد".



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