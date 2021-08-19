بشرى سارة لجمهور سان جيرمان.. بوكيتينو يعطي الضوء الأخضر لمشاركة ميسي

المصدر: رويترز

قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان إن ليونيل ميسي ربما ينضم للتشكيلة عند مواجهة بريست غدا الجمعة لكنه لم يحدد إن كان اللاعب الفائز بالكرة الذهبية ست مرات سيخوض مباراته الأولى في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

ولم يشارك ميسي (34 عاما) مع العملاق الفرنسي حتى الآن بعد انضمامه من برشلونة في وقت سابق هذا الشهر وتم تقديمه أمام الجماهير خلال الفوز 4-2 على ستراسبورج يوم السبت الماضي.

وأبلغ بوكيتينو مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس "لم نحسم التشكيلة حتى الآن وسندرس إمكانية اختيار ميسي بها".

وأضاف "كل شيء ايجابي والأجواء جيدة داخل التشكيلة وتأقلم (ميسي) بشكل جيد وبسرعة والشعور رائع".

ولم يتدرب ميسي خلال شهر بعد أن قاد الأرجنتين للفوز بكأس كوبا أمريكا على حساب البرازيل في النهائي.

وبعد التتويج بدوري الدرجة الأولى الإسباني عشر مرات بجانب أربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا خلال مسيرة استمرت 17 عاما في برشلونة غادر ميسي في انتقال مجاني بعد أن أعلن جوان لابورتا رئيس النادي القطالوني عدم إمكانية الإبقاء عليه.

كما بدد المدرب الأرجنتيني التكهنات بشأن مغادرة كيليان مبابي في فترة الانتقالات الحالية وسط توقعات وسائل إعلام بأن اللاعب الفائز بكأس العالم مع فرنسا قد ينتقل إلى ريال مدريد.

وقال بوكيتينو "مبابي لاعبنا وأريده معنا هذا الموسم.

"يتبقى عام آخر في عقده وحتى اذا لم يجدد، لا يزال لاعبا في سان جيرمان ونحن سعداء بوجوده وحسبما أفهم هو أيضا سعيد هنا ويتحلى بالهدوء ويستعد لمباراة الغد".

ويحتل سان جيرمان المركز الثالث حاليا في الدوري بست نقاط من مباراتين بفارق الأهداف خلف أنجيه وكليرمو الصاعد للأضواء ويسعى لاستعادة اللقب الذي انتزعه ليل في الموسم الماضي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز