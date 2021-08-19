انضمام الدولي الإيطالي مانويل لوكاتيلي إلى يوفنتوس

المصدر: د ب أ

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، تعاقده مع لاعب الوسط مانويل لوكاتيلي قادما من فريق ساسولو.

وأوضح يوفنتوس في بيان عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن انضمام لوكاتيلي عزز خط وسط الفريق، مشيدا بموهبة اللاعب التي لا يمكن إنكارها على حد وصف النادي الإيطالي.

وأضاف أنه بوجود لوكاتيلي ضمن صفوف يوفنتوس، فإن عدد اللاعبين الدوليين المتوجين بلقب كأس أمم أوروبا (يورو 2020) مع المنتخب الإيطالي ف فريق السيدة العجوز، تعزز بلاعب آخر إلى جانب كل من فيدريكو بيرنارديسكي وليوناردو بونوتشي وجيورجيو كيليني وفيدريكو كييزا.

واتفق يوفنتوس مع ساسولو على التعاقد مع لوكاتيلي، على سبيل الإعارة، حتى شهر يونيو العام 2023، مع إلزام الأول بالتعاقد مع اللاعب بشكل دائم في نهاية موسم 2022 / 2023 مقابل 25 مليون يورو (29 مليون دولار) مع إضافات تصل إلى 5ر12 مليون يورو.

ويستهل يوفنتوس مشواره في الموسم الجديد بالدوري الإيطالي، بمواجهة أودينيزي يوم 22 من الشهر الجاري.

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