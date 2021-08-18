بايرن ميونخ يطلق سجلا للتعزية على الإنترنت في وفاة الأسطورة جيرد مولر

المصدر: د ب أ

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء إطلاق سجل تعزية عبر الإنترنت يستخدمه ، إثر وفاة أسطورة الفريق والمنتخب الألماني جيرد مولر الهداف التاريخي للدوري الألماني (بوندسليغا).

وذكر بايرن ميونخ في بيان أصدره اليوم أنه أطلق سجلا للتعزية عبر موقعه على الإنترنت سيتيح للجماهير توجيه كلمات الوداع للأسطورة جيرد مولر.

وفارق جيرد مولر، المتوج بلقب كأس العالم 1974 مع المنتخب الألماني، الحياة يوم الأحد الماضي عن عمر يناهز 75 عاما بعد معاناة من مرض الزهايمر.

وأوضح بايرن أن المشجعين يمكنهم كتابة رسائلهم في سجل التعزية حتى 15 سبتمبر المقبل.

وأضاف النادي البافاري :"كما سيتم وضع سجل تعزية آخر بمتحف البايرن في أليانز أرينا، على أن يتم جمع جميع رسائل التعزية في إصدار واحد لتخليد ذكرى أسطورة البايرن."

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