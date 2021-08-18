رونالدو يكسر حاجز الصمت: قصتي مع ريال مدريد انتهت

المصدر: رويترز

وضع كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، حدا لشائعات عودته إلى ريال مدريد، وأصر على أن قصته مع النادي الإسباني "انتهت".

وقال المهاجم البرتغالي البالغ عمره 36 عاما في تعليق على حسابه في تطبيق انستغرام أمس الثلاثاء إن الطريقة العبثية التي تتم مناقشة مستقبله بها، لا تحترم الأندية المعنية وكذلك اللاعبين الآخرين والأطقم الفنية.

ويتبقى في عقد رونالدو، الذي تصدر قائمة هدافي الدوري الإيطالي الموسم الماضي، مع يوفنتوس عام واحد لكنه لم يبد أي رغبة في الرحيل.

وأضاف رونالدو "قصتي في ريال مدريد تمت كتابتها بالفعل. وسُجلت في كلمات وأرقام وجوائز وألقاب وأرقام قياسية وعناوين صحف. أدرك أن جماهير ريال مدريد الحقيقية ستواصل وضعي في قلوبها.

"قررت الخروج عن صمتي الآن للقول إنني لا أستطيع السماح للناس بمواصلة باللعب باسمي".

ونفى كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أمس تقارير صحفية عن اهتمام ريال مدريد باستعادة قائد البرتغال.

وقال المدرب الإيطالي على حسابه في تويتر "كريستيانو رونالدو أحد أساطير ريال مدريد ويتمتع بكامل مودتي واحترامي. لم أفكر قط في التعاقد معه. نمضي قدما ونتطلع للأمام".

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