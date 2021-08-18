ليفاندوفسكي يقود البايرن للقب كأس السوبر الألمانية على حساب فريقه السابق

المصدر: د ب أ

توج فريق بايرن ميونيخ بلقب كأس السوبر الألمانية لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي والتاسعة في تاريخه بعد فوزه أمس الثلاثاء على مضيفه بوروسيا دورتموند 3 /1 على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

وانتهى الشوط الأول بتقدم بايرن ميونيخ بهدف القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وبعد مضي ثماني دقائق من بداية الشوط الثاني أضاف توماس مولر الهدف الثاني ثم رد قائد دورتموند ماركو ريوس بهدف في الدقيقة 64.

وعاد ليفاندوفسكي وسجل الهدف الثاني له والثالث للنادي البافاري في الدقيقة 74.

وسجل ليفاندوفسكي هدفه الرابع والعشرين خلال 24 مباراة جمعته بفريقه السابق دورتموند.

كما نجح المهاجم البولندي في هز شباك المنافسين للمباراة الـ14 على التوالي ليحطم رقمه الشخصي، ويقترب من تحطيم الرقم القياسي للأسطورة الراحل جيرد مولر الذي سجل في 16 مباراة متتالية.

كما أصبح المهاجم الشاب لدورتموند يوسوفا موكوكو أصغر لاعب يشارك في كأس السوبر الألمانية.

وخاض موكوكو المواجهة أمام البايرن وهو في سن السادسة عشرة وثمانية أشهر و28 يوما.

وأحرز بايرن لقب كأس السوبر للمرة التاسعة في تاريخه بعد أن حقق الإنجاز ذاته في أعوام 1987 و1990 و2010 و2012 و2016 و2017 و2018 و2020.

كما شارك البايرن في كأس السوبر ست مرات أخرى لكنه تعرض للخسارة.

أما دورتموند، ففاز باللقب ست مرات من قبل في أعوام 1989 و1995 و1996 و2013 و2014 و2019، كما شارك في كأس السوبر خمس مرات أخرى لكنه خسر.

وجمعت المباراة بين بايرن ميونخ الذي توج في الموسم الماضي بلقبه التاسع على التوالي في الدوري الألماني، مع دورتموند الذي فاز بلقب النسخة الماضية من مسابقة كأس ألمانيا.



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