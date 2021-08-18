قرعة متوازنة في نهائيات كأس أمم إفريقيا

المصدر: رويترز

أسفرت قرعة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2022 التي سحبت أمس الثلاثاء في ياوندي عن وقوع الجزائر حاملة اللقب في مجموعة صعبة ضمت ساحل العاج، بينما ستخوض الكاميرون صاحبة الأرض المباراة الافتتاحية أمام بوركينا فاسو.

ولن تواجه الجزائر، المتوجة بلقب 2019 في مصر، ساحل العاج حتى مباراتهما الأخيرة في المجموعة الخامسة، حيث يمكن للمنتخبين التأهل للدور الثاني قبل هذه المواجهة على حساب غينيا الإستوائية وسيراليون.

وستخوض الكاميرون، التي تستضيف البطولة بعد 50 عاما من استضافتها للمرة الوحيدة، مباراة صعبة أمام بوركينا فاسو في ياوندي ضمن المجموعة الأولى في التاسع من يناير المقبل، وستواجه أيضا إثيوبيا والرأس الأخضر التي أزعجتها خلال التصفيات المؤهلة للبطولة.

وضمت المجموعة الرابعة كل من مصر ونيجيريا، بينما ستتنافس غانا مع المغرب في المجموعة الثالثة.

ويتأهل أول منتخبين في كل مجموعة إلى دور الستة عشر برفقة أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث، ومن غير المتوقع حدوث مفاجآت مبكرة.

وقال أسطورة الكاميرون السابق صمويل إيتو "تبدو قرعة متوازنة".

وتشارك جزر القمر، بالمجموعة الثالثة، وغامبيا، بالمجموعة السادسة، في البطولة لأول مرة.

وسيستضيف ملعبان في ياوندي، فضلا عن ملاعب تم بناؤها أو تجديدها مؤخرا في بافوسام وجاروا وليمبي مباريات البطولة، التي تأجلت لمدة عام بسبب جائحة كوفيد-19 وستختتم في السادس من فبراير من العام المقبل.

وكان من المفترض أن تستضيف الكاميرون نهائيات 2019 لكن سحبها الاتحاد الإفريقي (الكاف) منها عندما وجد مفتشوه أنها غير جاهزة، لتستضيف مصر البطولة في اللحظة الأخيرة.

وفيما يلي نتائج القرعة:

المجموعة الأولى: الكاميرون (البلد المضيف) وبوركينا فاسو وإثيوبيا والرأس الأخضر.

المجموعة الثانية: السنغال وزيمبابوي وغينيا ومالاوي.

المجموعة الثالثة: المغرب وغانا وجزر القمر والجابون.

المجموعة الرابعة: نيجيريا ومصر والسودان وغينيا بيساو.

المجموعة الخامسة: الجزائر وساحل العاج وسيراليون وغينيا الاستوائية.

المجموعة السادسة: تونس ومالي وموريتانيا وجامبيا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز