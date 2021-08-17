انشيلوتي ينفي مطالبته بعودة رونالدو إلى ريال مدريد

المصدر: د ب أ

نفى المدرب الإيطالي كارلو انشيلوتي مطالبته لإدارة نادي ريال مدريد الإسباني بإعادة التعاقد مع الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد سلسلة من التكهنات في هذا الصدد.

ويخوض رونالدو قائد المنتخب البرتغالي العام الرابع والأخير في عقده مع يوفنتوس الذي انتقل له في يوليو 2018 قادما من النادي الملكي.

وتردد أن رونالدو في طريقه للرحيل عن يوفنتوس وأن ريال مدريد أحد الأندية المهتمة بضم اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات.

ولعب رونالدو تحت قيادة انشيلوتي خلال الولاية الأولى للمدرب الإيطالي في ريال مدريد بين عامي 2013 و2015 وتوج خلال تلك الفترة بألقاب دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

لكن أنشيلوتي نفى عبر شبكة "تويتر" للتواصل الإجتماعي رغبته في عودة رونالدو /36 عاما/ إلى سانتياجو برنابيو.

وكتب أنشيلوتي "كريستيانو رونالدو أسطورة حقيقية لريال مدريد، وأنا حقا أحترمه".

وأضاف "لكني لم أطلب أبدا أو أخطط للتعاقد مع كريستيانو رونالدو هذا الصيف ، ننظر إلى الأمام".

وأكد بافل نيدفيد نائب رئيس يوفنتوس سابقا أنه يتوقع بقاء رونالدو مع النادي الإيطالي هذا الموسم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز