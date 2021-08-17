"النسيان" يقصي فولفسبورغ من كأس ألمانيا

المصدر: د ب أ

أٌقصي فريق فولفسبورغ الألماني من بطولة كأس ألمانيا على الرغم من فوزه على فريق بروسن مونستر المنافس في الدرجة الرابعة.

وقررت المحكمة الرياضية التابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم احتساب مونستر فائزا (2/0) بسبب خطأ تقني وقع فيه فولفسبورغ.

وقضت المحكمة الرياضية التابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم أمس الاثنين بإقصاء فريق فولفسبورغ من بطولة كأس ألمانيا نتيجة إجراء ست تبديلات خلال مواجهة الدور الأول أمام بروسن مونستر المنافس بالدرجة الرابعة.

وفاز فولفسبورغ على مونستر (3/1) بعد مباراة ماراثونية امتدت لوقت إضافي في الثامن من أغسطس الجاري، لكن الفريق الأخضر أجرى ستة تبديلات خلال المباراة التي امتدت لـ120 دقيقة بدلا من إجراء التبديلات الخمسة المسموح بها كحد أقصى.

ولم يلحظ المسؤولون هذا الخطأ ليتم السماح لفولفسبورغ بإجراء التبديل السادس.

وقرر مونستر الطعن ضد فوز فولفسبورغ وجرى قبول دعوى الاستئناف من قبل المحكمة الرياضية التابعة لاتحاد الكرة الألماني، وقررت المحكمة احتساب مونستر فائزا (2/0) وصعوده إلى الدور الثاني من مسابقة الكأس.

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