ريال مدريد يعلن تجديد عقد حارس مرماه تيبو كورتوا

المصدر: د ب أ

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين أن حارس مرماه تيبو كورتوا وقع عقدا جديدا لمدة خمسة أعوام.

وكان ريال مدريد قد سمح برحيل المدافعين سيرخيو راموس ورافاييل فاران عن صفوف الفريق، لتخفيف الصعوبات المالية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

لكن النادي الملكي قرر حسم استمرار كورتوا لفترة طويلة مع الفريق، وقد جدد عقده حتى 30 يونيو 2026 .

وكان كورتوا قد انضم إلى ريال مدريد قادما من تشيلسي الإنجليزي في عام 2018، وقد قدم عروضا جيدة مع المنتخب البلجيكي في كأس العالم 2018 بروسيا وتوج بجائزة القفاز الذهبي.

وبعدها أثبت نفسه كحارس مرمى أساسي لريال مدريد وذلك بعد بداية شائكة لفترته الثانية بالدوري الإسباني، حيث سبق له اللعب لفريق أتلتيكو مدريد معارا من تشيلسي.

وساعد كورتوا /29 عاما/ ريال مدريد في التتويج بثلاثة ألقاب حيث فاز معه بالدوري الإسباني في موسم 2019 / 2020 ولقب كأس السوبر الإسباني في الموسم نفسه، كما توج مع الفريق بلقب كأس العالم 2018 للأندية.

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