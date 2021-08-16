سقوط كالو مهاجم بوردو مغشياً عليه في الملعب

المصدر: رويترز

سقط صمويل كالو مهاجم بوردو في الدقيقة السادسة من مباراة فريقه على ملعب أولمبيك مرسيليا في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم أمس الأحد، واستبدل بعد عودته للملعب بفترة وجيزة.

ووسط درجات حرارة شديدة في ستاد فيلودروم في مرسيليا، هرع المسعفون للملعب يحملون محفة لنقل كالو خارج الملعب، لكنه تمكن من النهوض والخروج من الملعب بمساعدة زملائه وهو يضع بعض الثلج على رأسه.

واستأنف الدولي النيجيري اللعب لعدة دقائق بعد ذلك، لكنه بدا غير متزن ليتم استبداله في الدقيقة 14.

وصمت الملعب تماما خلال الواقعة، مما أعاد للأذهان ذكريات سقوط كريستيان إريكسن في بطولة أوروبا 2020 في يونيو الماضي عندما تعرض لاعب وسط الدنمرك لأزمة قلبية وتم نقله على الفور للمستشفى.

وأنقذت حياة إريكسن في الملعب بعد استخدام جهاز مزيل الرجفان وإعادة قلبه للحياة قبل نقله للمستشفى، حيث تعافى بعد خضوعه لعملية جراحية في القلب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز