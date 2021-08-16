زيدان يتسبب في خسارة فاييكانو بثلاثية أمام أشبيلية بـ "الليغا"

المصدر: د ب أ

بدأ فريق إشبيلية مشواره ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم على أفضل وجه، بعدما حقق فوزا سهلا 3 / صفر على ضيفه رايو فاييكانو أمس الأحد في المرحلة الأولى للمسابقة.

ولعب فاييكانو بعشرة لاعبين بدءا من الدقيقة 16 بعد طرد لوكا زيدان، حارس مرمى فايكانو، ابن أسطورة الكرة الفرنسي زين الدين زيدان، لتسببه في ركلة جزاء لإشبيلية، أحرز منها النجم المغربي يوسف النصيري الهدف الأول للفريق الأندلسي في الدقيقة 19.

وواصل إشبيلية سيطرته على اللقاء في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيل نجمه إيريك لاميلا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 55 و79 على التوالي.

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