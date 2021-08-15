سون يقود توتنهام لإسقاط مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

وجه توتنهام هوتسبير لطمة قوية لضيفه مانشستر سيتي، حامل لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في بداية مشوار الفريقين بالموسم الجديد للمسابقة العريقة، بعدما تغلب عليه 1 / صفر في قمة مباريات المرحلة الأولى للبطولة.

وفي ظل غياب هاري كين، هداف توتنهام هوتسبير عن قائمة الفريق في المباراة، ارتدى الكوري الجنوبي هيونج مين سون، ثوب الإجادة، بعدما قاد الفريق اللندني للفوز، بفضل هدفه الذي أحرزه في الدقيقة 55، ليلحق الخسارة الأولى بالفريق السماوي في المسابقة خلال الموسم الجديد.

ويسعى كين، الذي توج هدافا للبطولة في الموسم الماضي، للانتقال إلى مانشستر سيتي هذا الموسم، أملا في الحصول على الألقاب مع فريق المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا، الذي يسعى هو الآخر لتعويض رحيل المهاجم الأرجنتيني المخضرم سيرخيو أجويرو.

وتأتي تلك الخسارة لتشكل صدمة لجماهير سيتي التي تحلم بالاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي والثامنة في تاريخ الفريق بالدوري الإنجليزي.



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