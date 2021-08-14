صلاح يقود ليفربول للفوز على نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

سجل المصري محمد صلاح هدفا وصنع آخرين ليقود فريقه ليفربول للفوز على نوريتش سيتي 3 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة، فوز تشيلسي على كريستال بالاس 3 / صفر، ومانشستر يونايتد على ليدز يونايتد 5 / 1 وبرايتون على بيرنلي 2 / 1، وإيفرتون على ساوثهامبتون 3 / 1، وليستر سيتي على وولفرهامبتون 1 / صفر، وواتفورد على أستون فيلا 3 / 2.

وصنع صلاح الهدف الأول الذي سجله ديوجو جوتا في الدقيقة 26، ثم صنع الهدف الثاني لروبرتو فيرمينو في الدقيقة 65 قبل أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 74.

تشيلسي ينتصر

وعلى ملعب ستامفورد بريدج، بدأ فريق تشيلسي حملته بالفوز على ضيفه كريستال بالاس 3 / صفر.

وتقدم تشيلسي بهدف سجله ماركوس ألونسو في الدقيقة 27 وأضاف كريستيان بوليسيتش الهدف الثاني في الدقيقة 40 و تيرفوه تشالوباه في الدقيقة 58.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وسرعان ما فرض تشيلسي سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف مبكر يربك به حسابات فريق كريستال بالاس الذي تراجع لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة.

ورغم سيطرة تشيلسي على مجريات اللقاء بشكل كامل إلا أنه لم يشكل خطورة حقيقية على مرمى كريستال بالاس في ظل تألق مدافعي الفريق الضيف وفيسنتي جوايتا الذي تصدى لضربة رأس من كريستيان بوليسيتش وتسديدة منماسون مونت في أخطر هجمات تشيلسي في الربع ساعة الأول من هذا الشوط.

ولم يكن هناك أي تواجد هجومي لكريتسال بالاس حيث تراجع جميع لاعبي الفريق لوسط ملعبهم للحفاظ على نظافة الشباك.

وفي الدقيقة 27 سجل تشيلسي هدف التقدم عندما سدد ماركوس ألونسو الكرة من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء لتعانق كرته الشباك وسط متابعة من حارس المرمى.

بعد الهدف، واصل فريق تشيلسيي محاولاته الهجومية في محاولة لتسجيل هدف ثاني يؤمن به تقدمه، في الوقت نفسه، استمر تراجع فريق كريستال بالاس غير المبرر لوسط ملعبه.

ومع ذلك فشل تشيلسي في اختراق دفاع كريستال بالاس لينحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 40 والتي شهدت تسجيل تشيلسي للهدف الثاني عندما مرر ماسون مونت كرة عرضية أرضية من الناحية اليمنى أبعدها جوايتا لتتهيأ أمام بوليسيتش الذي قابلها بتسديدة قوية اصطدمت بأحد مدافعي كريستال بالاس ثم العارضة قبل أن تعانق الشباك.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الأول بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم تشيلسي 2 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل تشيلسي سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف ثالث في الوقت نفسه، واصل فريق كريستال بالاس اعتماده على تضييق المساحات.

وأسفرت هجمات تشيلسي عن تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 58 عندما مرر جورجينيو الكرة إلى تيرفوه تشالوباه الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لتعانق الكرة الشباك.

بعد الهدف، جاءت أولى هجمات كريستال بالاس على مرمى تشيلسي عندما لعبت كرة عرضية ارتقى إليها جوردان أيو وقابلها بضربة رأس تصدى لها بسهولة إدوارد ميندي، حارس تشيلسي.

بعدها انحصر اللعب في وسط الملعب حتى أطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز تشيلسي على كريستال بالاس 3 / صفر.

وعلى ملعب أولد ترافورد، حقق مانشستر يونايتد بداية قوية في مشواره بالموسم الجديد وتغلب على ليدز يونايتد 5 / 1.

ويدين مانشستر يونايتد بفضل كبير في الفوز للاعبه برونو فيرنانديز، الذي سجل ثلاثية (هاتريك) وكذلك النجم بول بوجبا الذي صنع أربعة من الأهداف الخمسة للفريق.

وافتتح برونو فيرنانديز التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 31 ثم تعادل ليدز يونايتد في الدقيقة 49 عن طريق لوك ايلنج.

وحسم مانشستر يونايتد المباراة لصالحه بأربعة أهداف سجلها ماسون جرينوود في الدقيقة 52 وفيرنانديز (هدفين)، في الدقيقتين 54 و60 وفريد في الدقيقة 68.

وبدأت المباراة باستحواذ من جانب مانشستر يونايتد وحذر دفاعي من ليدز يونايتد، وجاءت أول محاولة تهديفي في الدقيقة السابعة حيث سدد ماسون جرينوود مهاجم مانشستر كرة زاحفة من حدود منطقة الجزاء لكن حارس المرمى إيلان ميلييه تصدى لها.

وكاد جرينوود أن يهز الشباك إثر هفوة دفاعية في الدقيقة 11 لكن ميلييه خرج في اللحظة المناسبة وتصدى للكرة.

وضاعت فرصة ثمينة على مانشستر يونايتد في الدقيقة 12، عندما تلقى بول بوجبا عرضية، وراوغ الحارس، ثم سدد الكرة ببراعة، ولكن بجوار القائم مباشرة.

وعلى الجانب الآخر، تصدى ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد لتسديدتين من جاك هاريسون و ماتيوز كليخ في الدقيقة 16 .

وكاد ليدز يونايتد أن يهز الشباك في الدقيقة 26، حيث أرسل رافينها كرة عالية من ضربة حرة قابلها المهاجم باتريك بامفورد برأسية خطيرة لكن الكرة مرت بجوار القائم.

وافتتح مانشستر يونايتد التسجيل في الدقيقة 31، حيث تلقى برونو فيرنانديز طولية من بوجبا وسدد الكرة بقوة لترتطم بالحارس وتسكن الشباك معلنة تقدم مانشستر يونايتد 1 / صفر.

وكاد لوك شو أن يضيف الهدف الثاني لمانشستر في الدقيقة 34 حيث تبادل الكرة ببراعة مع فيرنانديز ثم سدد بقوة، لكن الكرة اصطدمت بالشباك من الخارج.

ومع بداية الشوط الثاني، دفع مارسيلو بييلسا، المدير الفني لليدز يونايتد باللاعب جونيور فيربو بدلا من رودريجو.

وفي الدقيقة 49، أدرك ليدز يونايتد التعادل، حيث تلقى لوك ايلنج عرضية وصوب الكرة ببراعة وقوة من خارج منطقة الجزاء إلى داخل الشباك معلنا تعادل ليدز يونايتد 1 / 1 .

وجاء رد مانشستر يونايتد سريعا، حيث تقدم مجددا في الدقيقة 52، عندما أرسل بوجبا طولية استلمها جرينوود ببراعة وانطلق ثم سدد الكرة في الشباك معلنا تقدم مانشستر 2 / 1 .

وبعد أقل من دقيقتين، مرر بوجبا الكرة إلى فيرنانديز الذي راوغ الدفاع ببراعة ثم سدد الكرة بقوة، وتصدى المدافع ايلنج للكرة لكن بعد أن تجاوزت خط المرمى بالفعل، ليتقدم مانشستر يونايتد 3 / 1 .

وفي الدقيقة 60، أكمل فيرنانديز أول ثلاثية (هاتريك) في الموسم الجديد، حيث تلقى طولية من فيكتور لينديلوف وصوب الكرة ببراعة في الشباك، معلنا تقدم مانشستر يونايتد 4 / 1 .

وفي الدقيقة 68، أضاف فريد الهدف الخامس لمانشستر يونايتد حيث تلقى عرضية رائعة من بوجبا أمام المرمى ثم سدد الكرة في الشباك معلنا تقدم مانشستر 5 / 1 .

وبعدها بثوان أجرى أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد أول تبديل في صفوف الفريق، حيث أشرك نيمانيا ماتيتش بدلا من سكوت مكتوميناي.

وفي الدقيقة 75، دفع مدرب مانشستر باللاعبين أنتوني مارسيال وجادون سانشو بدلا من بول بوجبا ودانيل جيمس.

وكاد رافينيا أن يضيف الهدف الثاني لليدز يونايتد في الدقيقة 86، حيث تلقى عرضية وسدد كرة قوية من حدود منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم مباشرة، ولم تسفر الدقائق المتبقية عن جديد لتنتهي المباراة بفوز مانشستر يونايتد 5 / 1 .

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