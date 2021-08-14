بايرن ميونخ يتعادل مع مونشنجلادباخ في انطلاقة الدوري الألماني

المصدر: د ب أ

غاب التوفيق عن فريق بايرن ميونخ بشكل نسبي في مستهل حملة الدفاع عن لقب الدوري الألماني لكرة القدم لكنه اكتفى بالتعادل بهدف لمثله مع بوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة الأولى من البوندسليغا.

وقال جوليان ناجلسمان المدير الفني لبايرن ميونخ "ليست دائما علامة جيدة عندما تتحرك الكرة للأمام والخلف بهذه الطريقة".

ولم يحقق ناجلسمان أي انتصار مع بايرن منذ توليه المسؤولية الفنية حيث أخفق الفريق أيضا في تحقيق أي انتصار خلال المباريات الودية التي سبقت الموسم.

وأضاف "بشكل عام كانت مباراة شرسة ، عشوائية تماما ، مثيرة للجماهير ، الكثير من الأمور يتحتم على المدربين تحليلها".

ولم يكن ناجلسمان وحده الذي شعر بأن المباراة كان من الممكن أن تنتهي بالتعادل 4 /4 أو 5 /5 ، ولكن الحسن بليا تقدم بهدف لجلادباخ في الدقيقة العاشرة ثم تعادل روبرت ليفاندوفسكي لبايرن في الدقيقة 42 لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لمثله.

وتألق يان سومر حارس جلادباخ بشكل لافت وتصدى للعديد من الفرص المحققة أبرزها كانت عن طريق ليفاندوفسكي.

كما أن الحكم ماركو فريتز أثار الكثير من علامات الاستفهام خلال المباراة بعدما حرم جلادباخ من ضربتي جزاء حيث بدا وأن دايوت أوباميكانو قام بعرقلة ماركوس تورامس مرتين.

وأوضح لاعب وسط بايرن ليون جوريتسكا "نعم لم نكن لنتذمر إذا تم احتساب ضربتي الجزاء".

واتفق معه ناجلسمان بالقول "إذا تم الحديث كثيرا عن هذا الأمر، ففي المعتاد هي إشارة بشأن إمكانية احتسابهما".

وتولى ناجلسمان تدريب بايرن خلفا لهانزي فليك ، ويسير على نفسه نهجه حيث خسر فليك أيضا مرتين على ملعب جلادباخ خلال مشواره مع النادي البافاري.

ولكن بدون شك هناك الكثير من العمل الذي ينتظر ناجلسمان ، وقال المدرب في هذا الصدد "نحن في حاجة لوجود هيكل أفضل بعض الشيء".

وتعاقد جلادباخ أيضا مع مدرب جديد هو ادي هوتر ، وتعرض هو وناجلسمان لتحديات كبيرة بعد عودة اللاعبين المشاركين في يورو 2020 إلى صفوف فريقيهما قبل فترة وجيزة من انطلاق الموسم.

وأشار ناجلسمان "الفريقان يحتاجان لمزيد من التطور ، كنا نعلم مسبقا أن علينا اتخاذ خطوات إضافية".

وافتقد بايرن لجهود المدافعين بنيامين بافار ولوكاس هيرنانديز بسبب الإصابة ، كما يحتاج الفونسو ديفيز لبعض الوقت للتأقلم بعد جلوسه طويلا على مقاعد البدلاء ، والحال نفسه بالنسبة لجوسيب ستانيسيتش لاعب الفريق الرديف والذي سجل مشاركته الثانية فقط مع الفريق الأول لبايرن.

وقال ناجلسمان بشأن ستانيسيتش "سيكون لاعبا بارزا في البوندسليغا".

وأضاف "من الواضح تماما أننا نحتاج إلى التطور على المستوى الدفاعي".

ولن يعرف بايرن طعم الراحة حيث يواجه مضيفه بوروسيا دورتموند في كأس السوبر الألماني يوم الثلاثاء المقبل ".

ولكن المواجهة أمام دورتموند ستكون بمثابة فرصة مثالية أمام ناجلسمان للفوز بلقب بعد فترة وجيزة من توليه المسؤولية

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