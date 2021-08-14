مقابل 47 مليون دولار..مانشستر يونايتد يكمل التعاقد مع فاران لاعب ريال مدريد

المصدر: رويترز

قال مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت إنه أكمل إجراءات التعاقد ولمدة أربعة أعوام مع المدافع الفرنسي رفائيل فاران لاعب ريال مدريد الإسباني.

وفي الشهر الماضي توصل الفريقان لاتفاق حول مبلغ الصفقة بينما قالت وسائل إعلام بريطانية إن يونايتد سيدفع مبلغا أوليا قيمته 34 مليون جنيه إسترليني (47 مليون دولار).

وخاض فاران (28 عاما) 79 مباراة دولية مع منتخب فرنسا وكان ضمن التشكيلة الفائزة بكأس العالم 2018 في روسيا كما شارك في جميع مباريات المنتخب الفرنسي في بطولة أوروبا 2020 قبل أن يودعها في دور 16.

وقال فاران "القدوم إلى هنا واللعب في الدوري الانجليزي الممتاز فرصة لا يمكن تفويتها.. وسأبذل كل جهد مستطاع حتى أصبح جزءا من تاريخ هذا النادي المشرف".

وشارك فاران في 360 مباراة مع ريال مدريد منذ انضمامه إليه قادما من لانس الفرنسي في 2011 وهو صاحب خبرة هائلة بالنظر لحصوله على 18 لقبا كبيرا خلال وجوه في إسبانيا من بينها أربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني.

وكان يونايتد احتل المركز الثاني بين فرق الدوري الممتاز في نهاية الموسم الماضي بعد جاره سيتي المتوج باللقب.

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