كومان: رحيل ميسي مؤلم لكن الحياة تستمر

المصدر: رويترز

قال رونالد كومان مدرب برشلونة اليوم السبت إن ليونيل ميسي أصبح من الماضي الآن وإنه يتعين على فريقه المنافس في الدوري الإسباني لكرة القدم التركيز على الحاضر.

وجاءت تصريحات المدرب الهولندي في مؤتمر صحفي بينما يستعد الفريق الكتالوني لمباراته الأولى في الموسم الجديد للدوري المحلي غدا الأحد أمام الضيف ريال سوسيداد بعد رحيل نجمه الأرجنتيني ميسي إلى باريس سان جيرمان عقب فشل محاولات تمديد التعاقد بين الطرفين.

وأشار كومان إلى ضرورة التركيز على الحاضر والمستقبل.

وقال المدرب أيضا إن رحيل ميسي "أمر مؤلم لجميع مشجعي برشلونة بالنظر لما قام به اللاعب للنادي لكن لا يمكننا العيش في الماضي.

"أنا متحمس قبل انطلاق الموسم الجديد وأتمنى أن يكون الجمهور متحمسا كذلك. علينا العيش في الحاضر وليس الماضي".

وأضاف كومان "تحدث الناس كثيرا عن ميسي وهذا أمر طبيعي نظرا لكفاءته وقدراته المتميزة. لقد رحل فعلا لكن لا يزال لدينا فريق في غاية القوة وليس هناك أعذار الآن وعلينا الفوز وحصد النقاط".

وهناك أنباء سارة أخرى لبرشلونة بعدما تمكن من تسجيل لاعبيه الجديدين إريك جارسيا وممفيس ديباي وبعد موافقة جيرار بيكي على خفض راتبه تمشيا مع قواعد اللعب المالي النظيف للبطولة.

وأشار برشلونة إلى أنه يجري محادثات مع لاعبين أخرين لخفض رواتبهم أيضا من أجل تخفيف وطأة المتاعب المالية التي يعاني منها النادي.

وعن هذه الجوانب قال كومان "الكل يعرف وضع النادي وهذا يحتاج إلى مد يد العون".

وأكد كومان جاهزية بيدري وإريك جارسيا للمشاركة في مباراة الغد رغم مشاركتهما في نهائي مسابقة كرة القدم في أولمبياد طوكيو مع منتخب إسبانيا الأسبوع الماضي.

لكن برشلونة سيخوض المباراة محروما من جهود أكثر من لاعب بارز بسبب الإصابة مثل المهاجم عثمان ديمبلي واللاعب الجديد سيرجيو أجويرو.



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