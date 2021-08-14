مدرب كولون: أؤيد التطعيم ضد كورونا وأرفض الإجبار

المصدر: د ب أ

أعرب المدير الفني لنادي كولون الألماني لكرة القدم، شتيفن باومجارت، عن تأييده لإعطاء التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد كورونا لكنه أبدى رفضه لتطبيق التطعيم إجباريا.

وفي تصريحات لبوابة "شبورت بوتسر" الرياضية، قال باومجارت اليوم السبت :" أنا شخصيا أنصح بأخذ التطعيم"، لكنه أعرب عن رفضه للتطعيم الإجباري.

وأضاف باومجارت/49 عاما/:" لحسن الحظ، نحن نعيش في بلد حر، وأنا شخصيا أعرف كيف تكون الحياة في نظام ديكتاتوري، ويجب أن نحترم الإرادة الحرة، وفي حال كان هناك أناس لا يرغبون في أخذ التطعيم فعلينا أن نتعلم كيفية التعامل مع هذا الوضع".

تجدر الإشارة إلى أن نادي كولون لن يسمح إلا لمن تلقوا التطعيم، والمتعافين من مرض كوفيد-19 بدخول ملعبه لمشاهدة مباريات الفريق اعتبارا من ثاني مبارة سيخوضها على ملعبه أمام بوخوم في الثامن والعشرين من أغسطس الجاري، حيث لن يصبح كافيا اعتبارا من هذا التاريخ تقديم شهادة سلبية لاختبار كورونا لدخول ملعب كولون.

وعن المباراة الأولى التي سيخوضها كولون تحت قيادته كمدرب جديد أمام هيرتا برلين غدا الأحد في الدوري الألماني، قال باومجارت إنه يأمل أن ينفذ اللاعبون عقيدته التي ترى أن " اللعب الدفاعي يبدأ من الأمام".

وأوضح باومجارت:" لعبي يقوم على ما يمكن أن أفوز به، فهل نضيق المساحات في الخلف من أجل أن نرد بهجمة مرتدة لاحقا أم نبدأ بالعمل في المقدمة تماما حيث يمكن معاقبة الخصم بشكل أسرع على فقدانه الكرة، وبالنسبة لي فإنا دائما ما أنظر إلى نصف الكوب المملوء وليس الفارغ".

وتابع باومجارت قائلا إن ما يهمه هو " عدد الأهداف التي سنحرزها، فكولون أحرز في الموسم الماضي 36 هدفا بمعدل متوسط يبلغ 1ر1 هدف فقط في كل مباراة، وقد وصلت بهذا المعدل في الأندية التي كنت أدربها إلى 3ر2 هدف، وقد حققنا رقما قياسيا من المعدل التهديفي مع نادي بادربورن في دوري الدرجة الثانية".



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