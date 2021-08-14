بايرن ميوينخ يتعادل مع مونشنغلادباخ في افتتاح الدوري

المصدر: رويترز

عدل بايرن ميونيخ حامل اللقب تأخره بهدف إلى تعادل 1-1 مع مضيفه بروسيا مونشنجلادباخ في افتتاح الموسم الجديد بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة.

ويدين بايرن بالفضل لروبرت ليفاندوفسكي هداف الدوري الألماني الموسم الماضي.

وهز مهاجم بايرن ميونيخ، الذي أحرز 41 هدفا في الموسم الماضي ليحطم الرقم القياسي لجيرد مولر والذي صمد لمدة 49 عاما، الشباك بعد ركلة ركنية ليعادل النتيجة في الدقيقة 42 ويلغي هدف التقدم لأصحاب الضيافة الذي سجله الحسن بليا في الدقيقة العاشرة.

ولم يجد يوليان ناجلزمان مدرب بايرن وفريقه، الذي لم يفز في أربع مباريات استعدادا للموسم، الوقت للتأقلم وتعرض لضغط مبكر من مونشنجلادباخ ومرت تسديدة باتريك هيرمان بجوار المرمى في الدقيقة الرابعة.

وقال ناجلزمان الذي يسعى فريقه لحصد اللقب للمرة العاشرة على التوالي "كانت مباراة ممتعة للجماهير. بالتأكيد لا يمكن أن نكون سعداء بالتعادل.

"كانت مواجهة مثيرة ومفتوحة ومر كل فريق بفترات جيدة. بدأنا بشكل متواضع وفقدنا الكرة عدة مرات. ثم تحسن الفريق وكنا الأفضل في آخر 20 دقيقة من الشوط الأول حيث أدركنا التعادل".

وبحضور 23 ألف متفرج من سعة الملعب البالغة 60 ألفا كان يجب على هيرمان هز الشباك لكنه فشل في تسديد الكرة بعد تمريرة لارس شتيندل.

وبدا دفاع بايرن تائها واستغل بليا الفرصة عندما وصلته تمريرة شتيندل ليسددها في مرمى مانويل نوير بعد مرور عشر دقائق.

وزاد بايرن إيقاعه وكاد ليفاندوفسكي أن يدرك التعادل في مناسبتين لكن الحارس زومر أنقذ مرماه.

لكن ليفاندوفسكي تحرك سريعا ليبتعد عن مراقبه ويحول ركلة ركنية من يوزا كيميش بتسديدة مباشرة داخل الشباك وكان قريبا من إضافة هدف آخر في الشوط الثاني لكن زومر أنقذ مرماه.

وأهدر ماركوس تورام مهاجم مونشنجلادباخ فرصة خطيرة عندما فشل في الوصول إلى الكرة أمام المرمى.

وطالب المهاجم الفرنسي بالحصول على ركلتي جزاء بعد تدخلين من دايو أوباميكانو مدافع بايرن.

وقال آدي هوتر مدرب مونشنجلادباخ "كان هناك احتكاك. لكن ليس من المنطقي أن نشتكي الآن. لم تُحتسب ركلة جزاء".

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