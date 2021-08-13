بوتشيتينو لا يتعجل مشاركة ميسي وراموس يواصل الغياب

المصدر: د ب أ

أبدى الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، رغبته في منح الوقت لمواطنه ليونيل ميسي قبل أن يلعب أول مباراة له مع الفريق عقب انتقاله إليه قادما من صفوف برشلونة الإسباني خلال الاسبوع الجاري في صفقة مدوية.

وأنهى ميسي، الذي توج بجائزة الكرة الذهبية ست مرات، 21 عاما من اللعب في برشلونة الإسباني، بعدما وقع يوم الثلاثاء الماضي مع باريس سان جيرمان لمدة عامين، مع وجود خيار التمديد لعام ثالث.

ولم يشارك ميسي في أي مباراة منذ أن ساهم في فوز منتخب بلاده الأرجنتين بلقب كأس أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) بعد الفوز على البرازيل 1 / صفر في المباراة النهائية التي أٌقيمت في العاشر من تموز / يوليو الماضي، كما أنه خاض حصتين تدريبيتين فقط مع فريقه الجديد.

ويستضيف باريس سان جيرمان فريق ستراسبورج في ملعب "بارك دي برانس" في المباراة الثانية لهم في بطولة الدوري الفرنسي غدا السبت، لكن بوتشيتينو غير مستعد للمجازفة بإشراك ميسي بشكل مبكر للغاية.

وقال بوتشيتينو في مؤتمر صحفي: "اليوم خاض حصته التدريبية الثانية منذ نهائي كوبا أمريكا، الأولوية بالنسبة له هي شعوره بأنه يتحسن".

وأضاف: "في تلك الحالة فقط سنرى إذا ما كان جاهزا لخوض المباريات".

وغادر ميسي برشلونة بعد أن سجل له 672 هدفا وصنع 265 لزملائه في 778 مباراة خاضها مع الفريق الكاتالوني خلال 17 موسما في الفريق الأول.

ولم يكن ميسي الاسم الكبير الوحيد المنضم إلى الفريق الفرنسي، لكن الفريق تعاقد أيضا مع المدافع الإسباني سيرخيو راموس القادم مجانا، إلى جانب جيانلويجي دوناروما وجورجينو فينالدوم وأشرف حكيمي.

ورغم ذلك فإن راموس، قائد ريال مدريد السابق، لم يلعب أي مباراة مع فريقه الجديد حتى الآن بسبب مشكلة في ربلة الساق والتي ستبعده عن الفريق حتى بعد نهاية فترة التوقف الدولي في سبتمبر المقبل.

وبسؤال بوتشيتينو حول إذا ما كان التعامل مع القائدين السابقين لريال مدريد وبرشلونة في نفس الفريق سيعد تحديا له قال المدرب الأرجنتين: "سيكونون مثل الأشقاء في قميص باريس سان جيرمان".

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