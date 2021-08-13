كلوب يدافع عن إنفاق ليفربول المحدود في سوق الانتقالات

المصدر: رويترز

دافع المدرب يورغن كلوب عن إنفاق ليفربول المحدود في سوق الانتقالات اليوم الجمعة قائلا إنه لم يشعر بالمفاجأة لسخاء منافسيه في "البريميرليغ" مانشستر سيتي وتشيلسي ومانشستر يونايتد.

وتعاقد مانشستر سيتي مع جاك غريليش في صفقة قياسية بالدوري الممتاز بلغت 100 مليون جنيه استرليني (138.08 مليون دولار) بينما تعاقد تشيلسي مع روميلو لوكاكو مقابل 97.5 مليون جنيه إسترليني (115 مليون يورو) واشترى مانشستر يونايتد جيدون سانشو مقابل 85 مليون يورو (99.90 مليون دولار).

وتعاقد ليفربول مع المدافع إبراهيما كوناتي في صفقة ذكرت تقارير أن قيمتها 41 مليون يورو لكنه ركز أيضا على تمديد عقود لاعبيه البارزين.

وقال كلوب في إشارة إلى باريس سان جيرمان الذي تعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي من برشلونة "كلنا يعرف ما يحدث في تشيلسي وسيتي وباريس سان جيرمان على سبيل المثال. بالنسبة ليونايتد لا أدري بالضبط كيف يفعل ذلك".

وأضاف للصحفيين قبل مباراة فريقه الأولى في الدوري الممتاز أمام مضيفه نوريتش سيتي الصاعد حديثا "لدينا طريقتنا الخاصة ولم تتغير منذ قدومي إلى هنا. ننفق على قدر الأموال التي نجنيها. هذا ما نفعله دائما".

واضاف: "لم أشعر بأي مفاجأة للقدرات المالية لتشيلسي أو سيتي أو يونايتد. أعيش في هذا البلد منذ فترة طويلة لكي أعرف أنهم يجدون دائما حلولا لهذه الأمور".

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