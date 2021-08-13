ليفربول يمدد عقد فان دايك حتى 2025

المصدر: رويترز

أعلن نادي ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة أنه مدد تعاقده مع مدافعه الهولندي الدولي فيرجيل فان دايك ليستمر الارتباط بين الطرفين حتى 2025.

وعاد فان دايك (30 عاما) مؤخرا إلى الملاعب بعد غياب استمر تسعة أشهر بسبب إصابة في الرباط الصليبي للركبة تعرض لها خلال قمة مرسيسايد أمام إيفرتون في أكتوبر الماضي.

وفضل فان دايك عدم المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة أوروبا 2020 للتركيز على عملية إعادة التأهيل.

وقال فان دايك عبر موقع ليفربول على الانترنت "منذ انضمامي إلى النادي شعرت بتقدير كبير جدا من جانب الجمهور ومن جانب زملائي في الفريق والطاقم الفني وهو ما جعلني أشعر بإمكانية لعب دور بارز في الفريق".

وأكد اللاعب الهولندي انه استمع بوجوده في صفوف النادي وعبر عن أسفه لتعرضه للإصابة.

ومنذ انضمامه إلى ليفربول قاما من ساوثامبتون في يناير كانون الثاني 2018 شارك فان دايك في 130 مباراة في جميع المنافسات وقاد الفريق للفوز بدوري أبطال أوروبا وبالدوري الانجليزي الممتاز.

وفي الموسم الماضي شارك فان دايك في خمس مباريات في الدوري الممتاز قبل الإصابة وكان لغيابه تأثير كبير على الفريق إذ فشل في الدفاع عن اللقب المحلي عندما احتل المركز الثالث.

وبهذا أصبح فان دايك رابع لاعب من فريق المدرب يورجن كلوب يمدد تعاقده مع النادي قبل انطلاق الموسم الجديد بعد المدافع ترينت ألكسندر-أرنولد ولاعب الوسط فابينيو وحارس المرمى أليسون.

وسيبدأ ليفربول مسيرته في الموسم الجديد للدوري الممتاز باللعب في ضيافة نوريتش سيتي غدا السبت.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز