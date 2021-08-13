حرمان دول افريقية من استضافة مباريات دولية بسبب حالة الملاعب

المصدر: رويترز

حرمت ثماني دول افريقية من استضافة مبارياتها المقررة على أرضها في تصفيات كأس العالم في الشهر المقبل بعد اعتبار ملاعبها غير مؤهلة لاستضافة مباريات دولية وبالتي تقرر إقامة هذه المباريات في ملاعب محايدة.

والدول التي تقرر إقامة مبارياتها على ملاعب محايدة هي بوركينا فاسو وجمهورية افريقيا الوسطى وجيبوتي وغينيا بيساو ومالاوي ومالي وناميبيا والنيجر.

وجاء القرار بعد زيارة فريق من الاتحاد الافريقي لكرة القدم ملاعب هذه الدول وبعد مراجعة الملاعب الافريقية بصورة شاملة في العام الماضي ايضا.

ووجهت تحذيرات إلى بعض الدول بضرورة تطوير ملاعبها وإلا واجهت المنع من استضافة مباريات دولية.

وفي إطار التغييرات ستلتقي بوركينا فاسو مع الجزائر بطلة افريقيا ضمن المجموعة الأولى في السادس من سبتمبر أيلول المقبل في مراكش المغربية بدلا من واجادوجو.

وستستضيف مراكش أيضا مباراة النيجر مع بوركينا فاسو في أول سبتمبر أيلول.

وتنافس في تصفيات كأس العالم الافريقية 40 دولة من خلال 10 مجموعات على أن تتأهل الفرق الفائزة فقط للمرحلة الأخيرة من التصفيات التي ستقام في مارس آذار المقبل والتي سيتأهل منها خمسة منتخبات للنهائيات التي ستقام في قطر في 2022.



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