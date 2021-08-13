فلومينينسي يتعادل مع برشلونة جواياكويل

المصدر: د ب أ



تعادل فريق فلومينينسي البرازيلي مع ضيفه برشلونة جواياكويل الإكوادوري 2/2 خلال المباراة التي جمعتهما مساء الخميس (صباح الجمعة بتوقيت جرينتش) في ذهاب دور الثمانية ببطولة كأس ليبرتادوريس لكرة القدم.

وسجل هدفي فلومينينسي جابرييل تيكسيرا في الدقيقة 26 وفريد جويديس في الدقيقة الأخيرة من المباراة من ركلة جزاء، فيما سجل هدفي برشلونة جواياكويل أدونيس بريسيادو في الدقيقة 69 وجابرييل كورتيز في الدقيقة 88 من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد ماتياس رودريجيز لاعب برشلونة في الدقيقة 77.

ويكفي برشلونة الفوز بأي نتيجة أو التعادل 1/1 في مباراة الإياب للتأهل للدور قبل النهائي، فيما يحتاج فلومينينسي للفوز بأي نتيجة أو التعادل بنتيجة أكبر من 2/2 ليصعد للدور التالي.



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