ألعاب طوكيو البارالمبية ستقام بدون جمهور

المصدر: رويترز

ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة أن دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو ستقام في الغالب بدون جمهور، حيث لا تزال العاصمة اليابانية تخضع لحالة الطوارئ وسط تصاعد في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

اتفق المنظمون في وقت متأخر من يوم الخميس على تقييد عدد المتفرجين في أحداث الألعاب البارالمبية، المقرر أن تبدأ يوم 24 أغسطس على غرار الألعاب الأولمبية التي انتهت في 8 أغسطس والتي أقيمت بدون جمهور في غالبية المنافسات، حسبما ذكرت صحيفة يوميوري، نقلاً عن مصادر الألعاب.

وقالت الصحيفة إن الملاعب البارالمبية في شيزوؤكا بوسط اليابان ستقتصر على عدد المتفرجين لأقل من 5000 شخص. وأضافت أن المنظمين ما زالوا يفكرون في دعوة أطفال المدارس إلى المنافسات.

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