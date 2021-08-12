5 نجوم يتطلعون لخطف الأضواء في الدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

تعود عجلة بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى الدوران غدا الجمعة، حيث تقام المباراة الأولى في الموسم الجديد بين برينتفورد وضيفه أرسنال.

وينطلق الموسم في البطولة بعدما قامت الأندية المشاركة بإبرام صفقات بأموال ضخمة، لضم مجموعة من النجوم الجدد، الذين من المحتمل أن يحدثوا تأثيرا كبيرا في المسابقة العريقة.

وألقت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) الضوء على خمسة لاعبين بإمكانهم أن يجذبوا الأضواء إليهم في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي.

جاك جريليش

ستسلط الأضواء بقوة على اللاعب الذي تبلغ تكلفته 100 مليون جنيه إسترليني (5ر138 مليون دولار)، والذي يستعد لتسجيل ظهوره الأول مع فريقه الجديد مانشستر سيتي ببطولة الدوري أمام توتنهام، بعد أن لعب بضع دقائق أمام ليستر سيتي في مباراة الدرع الخيرية يوم السبت الماضي.

استعان جوسيب جوارديولا، مدرب سيتي، بجريليش في مركز الجناح الأيسر خلال المباراة، لكن المدرب الإسباني يقول إنه يستطيع اللعب في أي مكان في الثلث الأخير وحواليه.

ويتمثل التحدي الذي يواجهه جريليش في الانتقال من كونه لاعبا بارزا في فريقه السابق الصغير نسبيا أستون فيلا ، إلى أن يصبح لاعبا مؤثرا في كتيبة هجوم مانشستر سيتي الزاخرة بالنجوم.

جادون سانشو

انضم اللاعب الدولي الإنجليزي أخيرا لمانشستر يونايتد، قادما من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 73 مليون جنيه إسترليني، بعد أن أضاع (الشياطين الحمر) فرصة التعاقد معه في ثلاث محاولات سابقة.

مع استبعاد ماركوس راشفورد بسبب الإصابة، فإن الجناح المثير سانشو في طريقه للانطلاق مباشرة في الظهور الأول المحتمل أمام منافسه الشرس ليدز في واحدة من أبرز المباريات بالمرحلة الأولى للدوري الإنجليزي.

رافاييل فاران

جعل النرويجي أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، تعزيز قدرات فريقه الدفاعية أولوية بمجرد إبرام اتفاق مع سانشو.

والشعور في قلعة (أولد ترافورد) هو أن هاري ماجواير يحتاج إلى شريك قوي وطويل الأمد في الخلف، وأن قدرات فاران /28 عاما تناسب تلك الوضعية.

وتوج فاران بـ18 لقبا مع فريقه السابق ريال مدريد الإسباني، وكان ضمن منتخب فرنسا، الذي حصل على كأس العالم في روسيا عام 2018.

إيفان توني

يستعد اللاعب الفائز بجائزة هداف دوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب) في الموسم الماضي لخوض موسمه الثاني ببطولة الدوري الممتاز، بعدما لعب للمرة الأولى في المسابقة عندما كان صغيرا مع فريقه السابق نيوكاسل يونايتد.

سجل توني 31 هدفا في تشامبيون شيب الموسم الماضي، ليقود برينتفورد للصعود للدوري الممتاز، وشهد مستواه تطورا لافتا على مدار الموسمين الماضيين.

يتميز توني /25 عاما/ بإجادة تنفيذ ركلات الجزاء، ونتوقع اهتزاز الشبكة مرات عديدة على ملعب برينتفورد الجديد هذا الموسم.

سعيد بن رحمة

لا يعتبر الموسم التحضيري مقياسا دقيقا لقدرات اللاعب الجزائري، لكن جناح ويستهام بن رحمة، جعل الأسكتلندي ديفيد مويس، مدرب الفريق، يجلس وينتبه للأهداف الرائعة التي أحرزها في المباريات الودية ضد سيلتيك الأسكتلندي وفريقه السابق برينتفورد.

واجه بن رحمة الذي لا يمكن التنبؤ باسلوب لعبه حملة محبطة في استاد لندن، لكنه قادر على تقديم أداء مذهل، ويبدو مويس على استعداد للاعتماد عليه أكثر وأكثر بعد عودة جيسي لينجارد لمانشستر يونايتد.

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