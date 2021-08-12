مصير غامض للدوري الإسباني بعد رحيل ميسي وتمرد ريال وبرشلونة

المصدر: رويترز

يبدأ الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم مطلع الأسبوع وسط ضباب وغموض وبدون رمز المسابقة ليونيل ميسي كما يخوض ريال مدريد وبرشلونة حربا مفتوحة ضد رئيس الدوري وأندية أخرى.

وترك الرحيل غير المتوقع لميسي إلى باريس سان جيرمان فجوة هائلة في تشكيلة برشلونة إذ يتعين على النادي القطالوني النظر لمستقبله بدون الهداف التاريخي وأكثر اللاعبين مشاركة والأكثر تتويجا.

وسيضر رحيله أيضا الوضع المالي المتأزم بالفعل للنادي إذ قالت شركة براند فاينانس لاستشارات التسويق إن قيمة النادي قد تنخفض لنحو 11 في المئة.

كما تعرضت مكانة الدوري الإسباني باعتباره من مسابقات القمة في العالم لضربة ومن المتوقع تراجع حقوق البث التلفزيوني وانخفاض عقود الرعاية في المستقبل في غياب أشهر لاعب في العالم.

واشتهر الدوري الإسباني بالمنافسة الشرسة بين ميسي وكريستيانو رونالدو على لقب أفضل لاعب في العالم ووجد اللاعب الأرجنتيني منافسة ضعيفة بعد انتقال اللاعب البرتغالي من ريال مدريد إلى يوفنتوس في 2018.

وأصبح كريم بنزيمة مهاجم ريال ولويس سواريز من أتليتيكو مدريد وأنطوان جريزمان من برشلونة أشهر لاعبي الدوري حاليا لكن لا يقترب أي منهم من الضجة التي ترافق ميسي ورونالدو حول العالم.

ويواجه الدوري الإسباني مشكلة أخرى بعد الإعلان عن اتفاق مع شركة سي.في.سي للأسهم الخاصة لاستثمار 2.7 مليار يورو في المسابقة واحتفى بالاتفاق بعض الأندية لكن رفضه ريال مدريد وبرشلونة.

وأعلن ريال مقاضاة خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني وخافيير دي خايمي جيخارو رئيس سي.في.سي بسبب الاتفاق بينما قال جوان لابورتا رئيس برشلونة إنه رفض الموافقة عليه كما يعارض الاتحاد الإسباني هذه الخطوة.

ويشكل الصراع بسبب الاتفاق، الذي تعتقد رابطة الدوري أنه يجعل المسابقة أكثر تنافسية واستقرارا ماليا، آخر حلقة في سلسلة الخلافات بين الرابطة وأكبر ناديين بعد فشل محاولة ريال وبرشلونة لإطلاق دوري السوبر الأوروبي.

والخبر الجيد أن الجماهير ستعود للمدرجات بعد موافقة السلطات المحلية على أعداد مخفضة.

وسيستقبل بلنسية 15 ألف مشجع عند مواجهة خيتافي في المباراة الافتتاحية غدا الجمعة في أكبر حضور جماهيري في إسبانيا منذ عطل وباء كورونا عالم كرة القدم في مارس آذار 2020.

ويبدأ ريال مدريد فترة ثانية تحت قيادة كارلو أنشيلوتي بزيارة ألافيس بعد غد السبت وسيشاهد نحو 30 ألف مشجع لقاء برشلونة وضيفه ريال سوسيداد يوم الأحد في أول مباراة بدون ميسي بالتشكيلة خلال 17 عاما.

ويستهل البطل أتليتيكو الدفاع عن لقبه أمام سيلتا فيجو يوم الأحد على أمل استغلال الاضطرابات المحيطة بريال وبرشلونة

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز