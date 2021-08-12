الدوري الإيطالي يدرس بث مبارياته بالشرق الأوسط عبر يوتيوب

المصدر: رويترز

قال مصدران مطلعان لرويترز إن دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يدرس بث بعض المباريات عبر يوتيوب في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بسبب المعاناة خلال أشهر لبيع حقوق البث التلفزيوني بالمنطقة.

وأشار المصدران إلى أن شبكة (بي.إن) القطرية ترددت في المناقصة بينما لم تكن المفاوضات مثمرة مع شركة الرياضة السعودية.

وفي ظل صعوبة التوصل لاتفاق للبث التلفزيوني قبل انطلاق الموسم يوم 21 أغسطس تدرس رابطة الدوري الإيطالي إمكانية البث عبر منصة يوتيوب للفيديو المملوكة لجوجل لتجنب بدء الموسم دون تغطية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وأضاف المصدران أن بعض الاتصالات المبدئية جرت بالفعل بين الرابطة ويوتيوب والقرار بين أيدي الرابطة.

ومن المنتظر أن يناقش ممثلو الدوري الإيطالي هذا الخيار في اجتماع يوم 13 أغسطس عبر الفيديو.

ورفض متحدث باسم الدوري الإيطالي التعليق بينما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من جوجل.

وتشير بيانات رويترز إلى أن الدوري الإيطالي اتفق على عقود بث المباريات تلفزيونيا مقابل نحو 640 مليون يورو خلال الفترة من 2021 إلى 2024

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