إنطلاق مباريات البوندسليجا غدا بحضور الجماهير

المصدر: د ب أ

تعود المباريات الكلاسيكية في كرة القدم الألمانية لجذب الجمهور مرة أخرى إلى المدرجات عندما تنطلق منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا) غدا الجمعة.

ومن أبرز المباريات الكلاسيكية التي ستشهدها الجولة الأولى من الموسم، مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ وضيفه بايرن ميونخ، حامل اللقب، غدا الجمعة، ومباراة بوروسيا دورتموند أمام آينتراخت فرانكفورت، بعد غد السبت.

ولكن فريق ماينز يستعد لمباراته الافتتاحية للموسم أمام لايبزج في ظل تواجد أكثر من عشرة لاعبين وأعضاء من الجهاز الفني في الحجر الصحي عقب تفشي انتشار فيروس كورونا بالفريق، في إشارة إلى أن الجائحة لم تنته بعد.

ويسعى بايرن ميونخ هذا الموسم إلى تعزيز رقمه القياسي من حيث عدد المرات المتتالية للفوز باللقب، حيث يبحث عن لقبه العاشر على التوالي.

ويفتتح بايرن الموسم بمواجهة مونشنجلادباخ ولكن خلافا للتقاليد المعتادة سيخوض اللقاء خارج أرضه.

وسيتواجد جوليان ناجلسمان، المدير الفني الجديد لبايرن، على مقاعد البدلاء للمرة الأولى في مباراة رسمية، وذلك بعد أن تأجلت مباراة الفريق في الدور الأول بكأس ألمانيا أمام بريمر التي كان مقررا إقامتها الأسبوع الماضي، بسبب فيروس كورونا.

ويسعى ماينز إلى تفادي نفس المصير، ويعتقد الفريق أنه سيكون قادرا على خوض اللقاء حتى مع إصابة ثلاثة لاعبين وتواجد ثمانية آخرين في الحجر الصحي كإجراء احترازي.

وفال ستيفان هوفمان، الرئيس التنفيذي لصحيفة "بيلد" :"القواعد واضحة، في هذه اللحظة، نفترض أن المباراة ستقام.كيف ستسير الأمور هنا، علينا أن نرى هذا".

وسيحضر أكثر من 20 ألف مشجع لقاء مونشنجلادباخ وبايرن، و24 ألفا مباراة دورتموند أمام فرانكفورت بعد غد.

وقال ماركو ريوس، قائد بوروسيا دورتموند :"نحن متفائلون وكلنا إثارة. ستعود الجماهير. نتطلع لهذا".

وقال أكسيل هيلمان، المتحدث الرسمي بإسم فرانكفورت :" نواجه موسما غير متوازن".

وأضاف :"يؤثر هذا على الجانب الرياضي إلى حد ما، ولكن بشكل خاص الأمور التي تتجاوز هذا.... هناك العديد من الجوانب المالية والعاطفية التي يجب أن نتعامل معها".

وخسر فرانكفورت جهود المدرب آدي هوتر لصالح مونشنجلادباخ في إطار سلسلة طويلة بدأها ماركو روز بالانتقال من مونشنجلادباخ إلى دورتموند.

ولم يقدم المدرب الجديد أوليفر جلاسنر، الذي انتقل من فولفسبورج، بداية قوية مع فريقه الجديد، حيث ودع بطولة كأس ألمانيا بشكل مفاجئ أمام فالدورف مانهايم الاسبوع الماضي.

وقال عضو مجلس الإدارة للشؤون الرياضية، ماركوس كروش :" نتطلع للموسم الجديد، بما في ذلك مباراتنا الافتتاحية الرائعة أمام دورتموند".

وأضاف :" اعتقد أن اللاعبين تم إعدادهم بشكل جيد. نحن راضون بشكل عام، حتى بعد الخروج من كأس ألمانيا الذي يعد تراجعا للفريق".

ويأمل بوروسيا دورتموند، الفائز بكأس ألمانيا الموسم الماضي، أن ينافس بايرن ولايبزج على لقب الدوري، خاصة بعد أن احتفظ، حتى الآن، بخدمات مهاجم الفريق إرلينج هالاند، بينما يستهدف فريقا بوخوم وجرويتر فورت البقاء.

ويعود بوخوم، بطل دوري الدرجة الثانية، للظهور في البوندسليجا بعدد 11 عاما من الغياب، عندما يواجه مضيفه فولفسبورج، بينما يلعب فورت مع شتوتجارت.

ويبدأ يونيون برلين مبارياته بمواجهة ضيفه باير ليفركوزن، فيما يلعب أوجسبورج مع هوفنهايم، ويستضيف أرمينيا بيلفيلد فريق فرايبورج في بقية مباريات بعد غد.

ويلتقي كولون مع هيرتا برلين يوم الأحد.



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