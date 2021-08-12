لاعبة يابانية تستبدل ميداليتها الذهبية "المقضومة"

المصدر: رويترز

‭ ‬قال منظمو أولمبياد طوكيو 2020 اليوم الخميس إن لاعبة بفريق السوفتبول الياباني للسيدات الفائز بالذهبية استبدلت ميداليتها بأخرى بعد أن قضمها رئيس بلدية مدينتها بفمه.

وخلال مناسبة احتفالية بانجاز اللاعبة ميو جوتو في الأولمبياد أزال تاكاشي كاوامورا رئيس بلدية ناجويا الكمامة عن وجهه ثم وضع الميدالية الذهبية بين أسنانه.

وأضاف منظمو أولمبياد طوكيو 2020 "بدعم من اللجنة الأولمبية الدولية وتماشيا مع رغبتها الخاصة سيتم استبدال ميدالية السيدة جوتو بأخرى جديدة" وستتحمل اللجنة الدولية نفقات الاستبدال.

وواجه رئيس البلدية انتقادات لاذعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتجاهل قواعد فيروس كورونا وتعرض لاتهامات بالافتقار للاحترام.

ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق فوري من جوتو أو كاوامورا.

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