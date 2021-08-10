ميسي يصل مطار لوبورجيه في باريس لإنهاء انتقاله إلى باريس سان جيرمان
وصل ليونيل ميسي لاعب كرة القدم الأرجنتيني إلى مطار لوبورجيه في باريس لإنهاء انتقاله إلى باريس سان جيرمان.
وهبطت طائرة ميسي الخاصة مطار لوبورجيه في ضواحي العاصمة الفرنسية، وفقا لصحفيين في المطار وموقع فلايتردار 24 على الإنترنت.
واحتشدت جماهير باريس سان جيرمان في المطار وصاحت "ميسي ميسي" للترحيب باللاعب الأرجنتيني
لحظة وصول #ميسي مطار باريس تمهيداً لتوقيع عقد انضمامه لنادي #باريس_سان_جيرمان#البيان_الرياضي#البيان_القارئ_دائماً pic.twitter.com/GugCkmXu90— البيان الرياضي (@AlBayanSports) August 10, 2021