ميسي يصل مطار لوبورجيه في باريس لإنهاء انتقاله إلى باريس سان جيرمان

المصدر: رويترز

وصل ليونيل ميسي لاعب كرة القدم الأرجنتيني إلى مطار لوبورجيه في باريس لإنهاء انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

وهبطت طائرة ميسي الخاصة مطار لوبورجيه في ضواحي العاصمة الفرنسية، وفقا لصحفيين في المطار وموقع فلايتردار 24 على الإنترنت.

واحتشدت جماهير باريس سان جيرمان في المطار وصاحت "ميسي ميسي" للترحيب باللاعب الأرجنتيني

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