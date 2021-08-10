ريال مدريد يقاضي الدوري الإسباني بسبب صفقة بـ 3.2 مليار دولار

المصدر: رويترز

قال ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء إنه سيرفع دعوى مدنية وجنائية ضد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري المحلي وخايمي جيخارو رئيس شركة سي.في.سي للأسهم الخاصة بشأن صفقتهما المقترحة البالغ قيمتها 2.7 مليار يورو (3.2 مليار دولار).

وقال النادي أيضا إنه سيواصل الإجراءات القانونية لمنع الموافقة على الخطة المقترحة، التي سيصوت عليها أعضاء الجمعية العمومية للدوري.

وقال الدوري الإسباني الأسبوع الماضي إنه غير قلق بشأن التحركات القانونية من ريال مدريد، وإن الخلافات القانونية بين الطرفين باتت مألوفة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز