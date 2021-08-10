ماذا قال حارس باريس سان جيرمان عن صفقة ميسي؟

المصدر: رويترز

قال جيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان إنه متحمس للعب إلى جوار ليونيل ميسي الموسم المقبل، عقب إعلان برشلونة أن عقد قائد الأرجنتين لن يتم تجديده.

وودع ميسي برشلونة بالبكاء يوم الأحد الماضي، حيث قضى في النادي القطالوني مسيرته بالكامل، وأكد دخوله في مفاوضات مع باريس سان جيرمان بشأن انتقال محتمل.

وسيكون اللاعب البالغ من العمر 34 عاما أبرز صفقة حتى الآن في فترة الانتقالات الحالية اللافتة لسان جيرمان الذي تعاقد بالفعل مع دوناروما وأشرف حكيمي وسيرجيو راموس وجورجينيو فينالدم.

وقال دوناروما، أفضل لاعب في بطولة أوروبا 2020، لشبكة سكاي إيطاليا "سأكون سعيدا إذا جاء إلى باريس. إنه أفضل لاعب في العالم، أنا متحمس وسعيد لفكرة وجوده بالفريق".

وبدأ فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو سعيه لاستعادة لقب الدوري الفرنسي من ليل بالفوز 2-1 على ملعب تروا يوم السبت الماضي.



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