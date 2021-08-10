ميسي توصل لاتفاق للانتقال إلى باريس سان جيرمان

المصدر: رويترز

أكدت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية في موقعها على الإنترنت اليوم الثلاثاء إن ليونيل ميسي توصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان للانتقال للنادي الفرنسي، ومن المقرر أن يصل إلى باريس خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويُعد ميسي، البالغ عمره 34 عاما والهداف التاريخي لكل من الأرجنتين وبرشلونة، أحد أعظم لاعبي العالم عبر العصور.

وأصبح ميسي، أفضل لاعب في العالم ست مرات، لاعبا حرا بعدما أعلن برشلونة أنه غير قادر على الوفاء بشروط عقده الجديد بسبب صعوبات مالية.

وودع ميسي برشلونة بطريقة عاطفية في مؤتمر صحفي عقد خلال عطلة نهاية الاسبوع الماضية.

وعلى الفور ارتبط اسم باريس سان جيرمان باللاعب، وذكرت التقارير أن ميسي وافق على عقد مدته عامين مع الفريق الفرنسي.



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