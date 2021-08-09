برشلونة يسترجع ابتسامته بعد رحيل ميسي بفوز ودي على يوفنتوس

المصدر: د ب أ

تناسى برشلونة أحزانه بعد رحيل نجمه الأسطوري وقائده الأرجنتيني ليونيل ميسي وانتهاء مسيرته مع الفريق الكتالوني، بعدما حقق فوزا معنويا 3 / صفر على ضيفه يوفنتوس الإيطالي أمس الأحد، ليتوج ببطولة كاس جوهان جامبر الودية.

وأسدل الستار على مشوار ميسي مع برشلونة، بعدما أعلن النادي الإسباني يوم الخميس الماضي، عدم توصله لاتفاق مع اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم ست مرات، بسبب "عقبات مالية وهيكلية".

وتقدم برشلونة بهدف مبكر حمل توقيع نجمه الهولندي الجديد ممفيس ديباي في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، التي شهدت مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس، قبل أن يتم استبداله مع انطلاق الشوط الثاني.

وعزز الدنماركي مارتن برايثويت تقدم برشلونة، بعدما سجل الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 57، فيما أحرز ريكي بويغ الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ويستعد برشلونة لخوض مباراته الأولى في الموسم الجديد بالدوري الإسباني، الذي يسعى لإعادته إلى خزائنه بعدما غاب عنه في الموسمين الماضيين، حيث يبدأ مشواره في المسابقة بمواجهة ضيفه ريال سوسييداد يوم الأحد المقبل.

في المقابل، يلعب يوفنتوس مع مضيفه أودينيزي في 22 أغسطس الحالي، في لقائه الأول بالدوري الإيطالي، الذي يأمل فريق (السيدة العجوز) في إعادته إليه مجددا بعدما خسره في الموسم الماضي لمصلحة إنتر.

يذكر أن كأس جوهان جامبر هي بطولة ودية ينظمها نادي برشلونة في بداية كل موسم.

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