ليستر يهزم مانشستر سيتي ويفوز بالدرع الخيرية

المصدر: د ب أ

توج فريق ليستر سيتي الإنجليزي ببطولة كأس الدرع الخيرية لكرة القدم عقب فوزه على مانشستر سيتي 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت.

ويدين ليستر سيتي بالفضل في هذا الفوز للاعبه كيليتشي إيهياناتشو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

وهذه هي المرة الثانية التي يتوج فيها ليستر سيتي بلقب البطولة حيث سبق له حصد اللقب في عام 1971.

وشارك ليستر سيتي بصفته الفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي، فيما شارك مانشستر سيتي بصفته الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة مضيفه توتنهام يوم 15 من الشهر الجاري، فيما يبدأ ليتسر سيتي حملته في الدوري بمواجهة ضيفه وولفرهامبتون يوم السبت المقبل.

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